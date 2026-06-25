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Las altas temperaturas que azotan el Reino Unido pueden significar que hace demasiado calor para sudar durante un paseo; sin embargo, es un buen momento para darle una limpieza profunda a tu bicicleta. El agua se seca rápidamente en estas condiciones, por lo que es mucho menos probable que se quede y corroa cualquier componente. He estado lavando mis bicicletas durante la noche y es posible que también haya tirado generosamente el agua para mantenerme fresco durante el proceso.

Además de un suministro de agua, por supuesto necesitará un equipo de limpieza decente, por lo que aquí tiene una oferta ciclista de Amazon Prime Day realmente buena en el kit de limpieza de bicicletas 8 en 1 de Muc-Off.

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Prime Day se celebra del 23 al 26 de junio. Como siempre, hay muchas ofertas de ciclismo y nuestras La página será el lugar para encontrar las mejores ofertas.

Ahorre 40% (£20) Kit de limpieza de bicicletas Muc-Off 8 en 1: era £49.99 ahora £29.99 en Amazon Obtenga un ahorro de £ 20 en este kit Muc-Off que viene con su excelente limpiador de bicicletas Nano Tech, una lata de spray para bicicletas Muc-Off, cuatro cepillos diferentes, una esponja y un recipiente para guardar todo. Consulta de precios: £ 50 en Muc-Off.

Este kit consta de un limpiador para bicicletas Muc-Off Nano Tech, un spray para bicicletas Muc-Off, una esponja de microceldas, un cepillo de lavado suave, un cepillo para detalles, un cepillo con garras, un cepillo de dos puntas y un recipiente de almacenamiento para guardarlo todo.

Se trata de un completo set de limpieza que tiene todo lo que necesitas para llegar a todos los rincones de tu bicicleta, ya sea de carretera, gravel o MTB. Si aún no tienes un lubricante decente, también te recomendaría una botella del mejor lubricante para cadenas de bicicletas. Limpio y relubrico mi cadena cada vez que lavo a fondo mi bicicleta.

El limpiador de bicicletas Nano Tech de Muc-Off es uno de los mejores limpiadores de bicicletas del mercado y es excelente para eliminar la suciedad y la mugre. A diferencia de los limpiadores genéricos, no dañará la pintura ni dañará los componentes delicados.

El spray para bicicletas Muc-Off incluido con el kit 8 en 1 es un práctico lubricante ligero para proteger ciertos componentes y estructuras metálicas. Asegúrese de mantenerlo alejado de las pinzas de freno, los discos de freno o las llantas (si utiliza frenos de llanta), ya que la lubricación de esos componentes vitales obstaculizará seriamente su rendimiento y es casi imposible quitarlos.

Para conocer muchas más ofertas para ahorrar dinero, consulte nuestro artículo principal sobre ofertas de bicicletas de Amazon Prime Day y nuestro blog de ofertas de bicicletas de Prime Day en vivo. Estaremos en el caso, buscando en el gigante minorista en línea las mejores ofertas para ciclistas hasta que Amazon Prime Day finalice a la medianoche de este viernes.