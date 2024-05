El corredor de Movistar en el tercer Giro de Italia, foco de atención trabajando para Einer Rubio

Para el corredor estadounidense Will Barta en el Giro de Italia de este año, al igual que en 2023, la principal prioridad es volver a trabajar para su compañero de Movistar y aspirante a la general, Einer Rubio. Pero cuando una contrarreloj como la carrera contrarreloj de 31,2 kilómetros del sábado comienza a vislumbrarse en el horizonte, nunca falta el interés para el norteamericano.

Ex subcampeón en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Estados Unidos de 2023 y segundo derrotado por poco en la contrarreloj de la tercera semana de la Vuelta a España en 2020, como dijo Barta ciclismonoticias El jueves en el Giro de Italia, el equipo se centra actualmente en mantener a Rubio, noveno en la general, lo más alto posible en la general.

Sin embargo, como también dijo sobre la contrarreloj del sábado desde Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, “si tengo la oportunidad, iré a toda velocidad”.

Barta normalmente tendría la crono inaugural del Giro de Italia como punto de referencia para medir su esfuerzo el sábado. Pero una caída el día antes de la carrera de 40,6 kilómetros entre Foligno y Perugia significó que, hasta cierto punto, participará en la contrarreloj de la etapa 14 a ciegas.

Además de eso, dijo, recorrer distancias tan largas en contrarreloj como las que se ofrecen en el Giro este año es cada vez más raro en las carreras modernas, lo que lo convierte en una cantidad aún más desconocida.

“La caída significó que no había muchas lecciones que aprender de la primera contrarreloj; Fue simplemente un mal día”, dijo Barta, quien aun así logró ubicarse en un respetable puesto 21 en la hoja de resultados de la etapa 7, 2:56 menos que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

“Pero la segunda contrarreloj es un poco más complicada en su primer tramo, así que esa parte me favorece un poco más que la primera parte de la última crono.

“Además, tampoco hay subidas tardías. Así que veremos qué podemos hacer el sábado”.

En cuanto a si consideraba que ese tipo de crono de media distancia era ideal para él, Barta dijo: “Honestamente, no lo sé. No hacemos muchas contrarreloj de esa duración, así que 30 o 40 kilómetros, a veces es bueno, a veces es malo. Así que realmente no puedo decírtelo”.

Mirando la clasificación general en general, Barta dice que duda seriamente que Pogačar cree diferencias tan significativas como lo hizo en la primera carrera contrarreloj del Giro de Italia.

“No creo que sea como el último porque marcó una gran diferencia en la subida final. Tal vez tenga un ritmo diferente, pero se pudo ver en las divisiones que todos estaban mucho más cerca y luego, en En el último tramo, Tadej fue increíblemente rápido. Esta vez simplemente no tuvo esa oportunidad”.

Si bien la pierna izquierda de Barta quedó “un poco golpeada” por el accidente en la etapa 6, dice que ahora está mejor después de un par de días difíciles. Pero para Movistar a nivel global, en el Giro de este año el equipo se siente muy optimista, dice Barta.

En primer lugar, Pelayo Sánchez se defendió de Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) para lograr la primera victoria de España en una etapa del Giro en cinco años, mientras que Einer Rubio se mantiene en el noveno lugar en la general y si la victoria del año pasado en Crans Montana sirve de base, debería ir viento en popa en las próximas etapas de montaña.

“Estamos haciendo los sprints con Fernando (Gaviria) y esperamos lograr una buena general con Einer, así que mi principal objetivo ahora es ayudar”, repitió Barta. “Lo ideal sería que Einer terminara entre los cinco primeros de la general”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Giro de Italia, incluidos periodistas que informan, noticias de última hora y análisis sobre el terreno de cada etapa de la carrera a medida que se desarrolla y más. Saber más.