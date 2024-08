Los equipos tienen dificultades para resolver la logística cuando dos carreras en un día regresan al Tour de Francia por primera vez desde 1991

Los días de carrera de doble etapa no son un concepto nuevo en las carreras de élite del ciclismo. Se hicieron en los Tours de Francia masculinos en los años 90, pero también se vieron en fechas tan recientes como el Baloise Ladies Tour el pasado mes de julio. Sin embargo, el segundo día de acción en el Tour de France Femmes resultó ser más un dolor de cabeza logístico, ya que a muchos ciclistas y equipos no les gustó la inusual jornada, ya que el personal trabajó horas extra para garantizar que todo transcurriera sin problemas.

Para la ganadora de la etapa, Demi Vollering, hubo tiempo para echarse no una, sino dos siestas. Para el FDJ-Suez, eso les llevó a reservar otro hotel en Rotterdam para que sus ciclistas pudieran ducharse y refrescarse adecuadamente antes de la contrarreloj.

Los 22 equipos llegaron a Dordrecht para el inicio de la etapa 2 alrededor de las 8:00 am hora local, sabiendo que tendrían que ser rápidos con sus movimientos tanto durante la presentación del equipo como durante los compromisos oficiales y luego salir de regreso hacia Rotterdam para asegurarse de llegar a tiempo antes de que la carrera de 67,9 km siguiera su curso.

Dado que la contrarreloj comenzará en poco menos de cuatro horas después de la etapa de ruta, es justo decir que algunos corredores se preguntaron por qué se tomó la decisión de organizar dos carreras en un día.

“No es lo que más me gusta. Principalmente causa mucho estrés al personal y a los ciclistas. No sé por qué lo hacen, pero estoy segura de que hay una razón”, dijo Lizzie Deignan de Lidl-Trek a Noticias de ciclismo al final de la etapa 2.

“Es mucho pedir. Somos uno de los equipos más grandes y tenemos mucho personal, así que podemos manejarlo, pero estoy seguro de que para algunos de los equipos más pequeños es un verdadero dolor de cabeza”.

Deignan admitió que “hay mucho en juego, ¿no? Hay patrocinadores, hay público, hay mucho más que mi opinión como ciclista”.

Los Juegos Olímpicos de París fueron la razón principal, por supuesto, que obligó al Tour de France Femmes a trasladar su sede de finales de julio a mediados de agosto. Pero además, la jornada de doble etapa permitió a los organizadores comenzar la carrera el lunes, para evitar coincidir con la Ceremonia de Clausura de los Juegos, y aún así terminar con la gran final en Alpe d'Huez el domingo. Al mismo tiempo, esto mantuvo la carrera en ocho etapas, para no reducir su tamaño con respecto a las dos primeras ediciones.

FDJ-Suez compartió una visión más crítica sobre tener dos carreras en un día, y el director del equipo, Stephen Delcourt, afirmó que era “mucha logística” y “mucho estrés”, especialmente para el personal.

“No estamos contentos con un día así, dos etapas en el mismo día, es muy duro para los corredores y el personal con la logística. Por ejemplo, después de la línea de meta, no tendremos autobús y reservamos otro hotel porque es casi imposible ir al hotel y regresar y necesitas recuperarte”, dijo Delcourt. Noticias de ciclismo y Colectivo de escape en Dordrecht antes de la etapa 2.

Su mecánico jefe, Lucas Fouquet, que trabajó incansablemente para lavar las bicicletas de carretera desde la mañana mientras se aseguraba de que todas las bicicletas TT estuvieran preparadas para la tarde con sus dos colegas, tenía quejas similares.

“Es un día ajetreado, sí. Es bueno para los espectadores y para las ciudades, pero como miembro del personal, no creo que sea una buena idea y creo que muchos de los equipos piensan lo mismo al respecto”, afirmó.

Descanso y recuperación condensados

Sin embargo, para uno de los equipos más pequeños, Roland, no hubo ningún problema: la corredora Maggie Coles-Lyster afirmó que las cosas habían ido bastante bien para ellos durante todo el día.

Después de recuperarse de un accidente en la primera etapa, Coles-Lyster terminó en un sólido octavo lugar en el sprint de la segunda etapa, antes de bajar por la rampa de salida en primer lugar para la contrarreloj con solo un par de horas para descansar y recuperarse. Pero como ciclista de pista que acaba de regresar de los Juegos Olímpicos de París, varias carreras en un día no supusieron ningún estrés.

“Todo ha ido bastante bien, lo tienen bastante controlado”, dijo sobre su equipo. Noticias de ciclismo“No ha sido demasiado complicado, así que no tengo quejas. Quizás desde el punto de vista logístico, detrás de escena, para el personal, ha sido más complicado, pero desde mi punto de vista como piloto, ha sido bastante sencillo.

“Es agradable poder hacerlo pronto y simplemente pasar el rato, tomar una buena ducha, tal vez tomar un buen café mientras espero a los demás y simplemente comenzar el proceso de recuperación ahora”.

Dos horas y cinco minutos después de que Coles-Lyster emprendiera el recorrido de 6,3 km, la eventual ganadora de la etapa, Vollering, se había levantado de su siesta y se había preparado para llevarse la victoria y el maillot amarillo.

“Después de la primera etapa me eché dos siestas. Cuando volvimos al hotel, me tumbé en la cama y me quedé dormida”, dijo Vollering en la rueda de prensa de ganadora. “Después del reconocimiento quise meditar un poco, pero me volví a quedar dormida. Creo que hoy estaba demasiado relajada”.

Pero mientras se relajaba en el tiempo de espera para comenzar su esfuerzo, Vollering dijo que no estaba a favor de un día de doble carrera y elogió a sus compañeros de equipo por mantenerla a salvo en la agitada etapa de sprint de 67,9 km.

“Ya he dicho que no me gusta tener que concentrarme dos veces. La primera etapa de la mañana me dio un poco de miedo, todos estaban frescos en la parte delantera y todos creen que pueden esprintar”, dijo Vollering.

“Estuvo bien. Todo mi equipo trabajó duro para mantenerme en cabeza todo el día, especialmente un agradecimiento a Mischa (Bredewold), Christine (Majerus), Blanka (Vas) y Niamh (Fisher-Black), que trabajaron muy duro todo el día con la nariz en contra del viento solo para mantenerme a salvo”.

Ahora que el Tour de France Femmes volverá a su sede habitual de julio en 2025, es poco probable que necesiten una aprobación especial para correr una etapa doble en los próximos años, incluso añadiendo una novena etapa para la próxima edición. Pero es seguro que las dos etapas en un día de la carrera de 2024 serán memorables, ya sea por buenas o por malas razones.