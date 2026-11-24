El irlandés fue el impulsor de la protesta en Il Lombardia

El retraso de cinco minutos antes del inicio de Il Lombardia al final de la temporada europea demostró el poder que tienen los corredores para imponer una mayor seguridad en las carreras, según Ben Healy (EF Education-EasyPost).

La seguridad de los ciclistas ha sido el tema más candente en el ciclismo de ruta desde la terrible muerte de Finlay Tarling en la Volta a Portugal en verano. Y cuando a ese incidente le siguieron una serie de otros casi accidentes durante las Clásicas italianas de otoño, algo tuvo que ceder.

Healy fue la fuerza impulsora detrás de lo que él llama una “posición” en lugar de una protesta: el pelotón retrasó cinco minutos el inicio de Il Lombardia, el último Monumento de la temporada. Pero, por muy poderosa que fuera la demora y por muy contundentes y articuladas que fueran las palabras de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la manifestación fue un ejemplo del poder que tienen los ciclistas.

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“Creo que realmente queríamos mostrar como pilotos el poder que teníamos y que no estamos contentos”, dijo. ciclismonoticias en un café cercano al bullicio del espectáculo Rouleur Live, donde cumplía compromisos de patrocinador.

“No queríamos simplemente atacar a los organizadores de Lombardia, por ejemplo. Por eso elegimos hacer una parada de cinco minutos antes de que comenzara la carrera, y simplemente retrasar la carrera, y simplemente demostrar que si esto continúa, esto es lo que podemos hacer si así lo decidimos”.

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Después del shock por la muerte de Tarling, una reunión del Consejo de Ciclismo Profesional de la UCI abordó algunas cuestiones de seguridad, mientras surgían llamadas e ideas de todos los ángulos. Pero los incidentes en las Clásicas de otoño, incluido cuando una motocicleta de la policía se dirigió de frente al pelotón en Tre Valli Varesine, agravaron lo que ya era un tema de conversación activo, y algún tipo de acción de los ciclistas era casi inevitable.

“Creo que después de que eso pasó (con Tarling) todos esperaban que algo cambiara, ya sabes, y cuando fuimos a Italia, ¿había qué, tres autos en la pista en carreras separadas durante tres o cuatro días? Y quedó bastante claro entonces que nada había cambiado”, dijo Healy.

“Tiene que haber un proceso para hacer las cosas más seguras. Y quiero decir, con seguridad, la UCI está consciente de ello, pero no sé qué tan conscientes están, no están en el terreno en cada carrera. Esto es claramente algo que es recurrente, y simplemente no debería suceder nunca, teniendo un auto en la pista, solo esperemos que la UCI nos escuche y trabaje con nosotros para hacer cambios”.

Si Lombardía fue el ejemplo de lo que la unidad dentro del pelotón puede hacer para llamar la atención sobre un problema, Healy prefiere no comprometerse con lo que podría suceder si una situación tan peligrosa vuelve a ocurrir, o peor, si muere otro ciclista.

“Realmente espero que no llegue a eso, ¿sabes? Sólo tengo que reiterar el poder que tenemos como pilotos y, en última instancia, lo que podemos hacer si así lo decidimos”.

“Se pueden cometer errores, y mientras trabajemos para hacer que las carreras sean más seguras, creo que eso es lo más importante. No queremos señalar culpas o patear y gritar, se trata de ser productivos y trabajar juntos para mejorar el deporte para todos”.

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