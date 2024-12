El doble campeón olímpico espera volver a entrenar a principios de febrero

Remco Evenepoel ha fijado el 18 de abril de 2025 como su regreso a las carreras en De Brabantse Pijl después de sufrir múltiples fracturas en un accidente de entrenamiento a principios de este mes. El doble campeón olímpico planea comenzar las cuatro Clásicas de las Ardenas: Amstel Gold el 20 de abril, Flèche Wallonne el 23 de abril y concluir con Lieja-Bastogne-Lieja el 27 de abril.

El belga se fracturó una costilla, un omóplato y la mano derecha tras chocar contra la puerta de un vehículo postal de Bpost que se abrió delante de él el 3 de diciembre. Tras el incidente, fue operado rápidamente, seguido de dos semanas de descanso, según su Soudal. -Equipo QuickStep.

Desde entonces, Evenpoel dijo La Dernière Heure/Les Sports que está “mejorando, pero lentamente”.

“Siento un pequeño progreso diario. En cuanto a ejercicios, no puedo hacer nada excepto una pequeña manipulación de mi hombro para que no esté demasiado rígido. También me masajean los músculos del codo, del brazo, pero eso es todo. Y luego, a veces todavía siento dolor en el hombro. Esto significa que la lesión aún se está curando y que era bastante grave. No es agradable”, dijo Evenepoel.

Una exploración programada para el 9 de enero proporcionará más información sobre su recuperación y, con suerte, le permitirá volver a rodar. Se espera que su hombro recupere toda la fuerza entre seis y ocho semanas después de la lesión.

Antes del accidente, el plan inicial para 2025 era empezar a competir a principios de marzo en Ardèche y Drôme Classic antes de competir en París-Niza o Tirreno-Adriático.

“Si puedo empezar a entrenar normalmente alrededor del 4 y 5 de febrero, solo tendré tres semanas de piernas antes de estas dos carreras. Pero no tengo intención de llegar allí sin ambición de obtener resultados. Entonces ya no es una opción. Hoy sólo tengo una idea en mente: estar en la salida de la Flecha Brabançonne (De Brabantse Pijl) y seguir con las otras tres clásicas de las Ardenas con la ambición de jugar por la victoria”.

El objetivo final sigue siendo el Tour de Francia en julio, donde busca superar el tercer puesto general y la victoria de etapa de la carrera de este año.

“Por el momento mi idea es participar en estas cuatro carreras. Tengo que hacerlo. De lo contrario, me perderé la competición previa al Tour de Francia. Si hay una manera de agregar una carrera a mi programa, lo haremos pero no sé nada al respecto en este momento. Con esta lesión es un año especial y tengo que adaptarme”.

Evenepoel ganó dos veces la Lieja-Bastogne-Lieja, en 2022 y 2023, y terminó sexto la última vez que corrió con De Brabantse Pijl en 2022.

Aunque también está programado para correr el Giro de Italia, del 10 de mayo al 1 de junio, probablemente tendrá que saltarse el primer Gran Tour de 2025.

“Tenemos que esperar y ver cómo transcurren las primeras semanas de entrenamiento. Pero no puedo prever razonablemente un regreso a la competición antes de principios de abril, como muy pronto. Por lo tanto, probablemente será demasiado corto para el Giro, incluso si nunca se sabe”.