Siguen existiendo interrogantes sobre el futuro del ProTeam español más allá del final de esta temporada, lo que aumenta la posibilidad de que la carrera de Malasia pueda ser la última gira del equipo de larga duración.

Una primera victoria siempre significa mucho, aunque de alguna manera esta parece que puede significar un poco más, ya que cuando Nil Gimeno consiguió su victoria en la etapa 7 de Le Tour de Langkawi no fue sólo un comienzo, sino también potencialmente un final.

A principios de este año se anunció que el patrocinador principal de Equipo Kern Pharma se retiraría a finales de año y, aunque se ha estado buscando durante mucho tiempo uno nuevo, todavía no se han anunciado buenas noticias. A veces el viejo dicho de que no tener noticias es una buena noticia no suena cierto.

Eso significa que, si bien la alegría por la victoria de Gimeno, de 22 años, estaba escrita en todo su rostro, también lo estaba la emoción al contemplar lo que podría depararle el futuro al equipo donde construyó las bases de su carrera ciclista.

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“Estoy muy, muy feliz de lograr esto con este equipo”, dijo Gimeno. ciclismonoticias después de subir al podio en Batu Pahat para celebrar su victoria. “Han sido muy, muy, muy buenos conmigo y también con todos los corredores. Se preocupan mucho por nosotros”.

“Estos dos años creyeron en mí todo el tiempo. Tuve momentos difíciles porque el ciclismo profesional es muy, muy difícil la mayor parte del tiempo, y ellos siempre estuvieron ahí apoyándome, diciéndome que tengo que creer en mí mismo. Y aunque ahora están pasando por un momento muy, muy malo, solo quiero dar las gracias a Juanjo (José Oroz, director del equipo) y a Iosune (Murillo, entrenador), a todo el personal, a los corredores.

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“Somos una familia y es realmente triste que el equipo no tenga ningún patrocinador ahora, y estamos haciendo todo lo posible para lograrlo”.

El apoyo y la camaradería entre el equipo en el Tour de Langkawi fue claramente visible en las escenas en la carretera en los últimos días, tanto cuando las cosas iban bien, el sábado, como cuando no tan bien después de la etapa 4 del miércoles. Ese era el día que Gimeno se había marcado como el indicado para él, y después de ser tercero el año pasado en la etapa final, estaba decidido a intentar luchar por más esta vez.

Empezó bien, había conseguido la fuga y parecía que iba a durar pero el corredor, que sabe rendir al sprint en grupo reducido, se quedó a un paso de llegar a la meta con el grupo de tres para desplegarla.

“No tuve el mejor día, así que estaba muy, muy decepcionado porque fue una subida que me trató muy bien, y lo hice todo mal. Simplemente no estuve allí, así que estaba muy, muy triste”, dijo Gimeno.

Eso quedó claro mientras estaba sentado en el camino después de la línea, con los hombros y la cabeza caídos, pero su equipo se recuperó, ofreciendo silenciosamente apoyo moral, un brazo alrededor del hombro, una palabra de consuelo y ojos atentos y comprensivos.

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Del mismo modo, todos estuvieron allí el sábado, esperando pacientemente mientras Gimeno hablaba con los medios de comunicación, para poder tomarse un momento para celebrar juntos antes de que él se dirigiera al podio para subir al escalón más alto, con una camiseta de Kern Pharma que parece a punto de desaparecer del pelotón.





'La situación es complicada'

El equipo español tiene una larga historia, ingresó a las filas del ProTeam en 2020, pero antes de eso operó como un equipo amateur de primer nivel, Lizarte. El director deportivo Jon Armendáriz, que estuvo con el equipo en Le Tour de Langkawi, ha estado allí desde mucho antes de los inicios de su vida como ProTeam, ya que su historia con el equipo que nació en 1993 se remonta a 16 años. Empezó con Lizarte como ciclista y luego pasó a ser director deportivo.

“Aún no sabemos nada”, dijo Armendáriz. ciclismonoticias antes de que se hiciera la jugada ganadora al inicio de la etapa 7. “Juanjo, el director del equipo, está haciendo un gran trabajo pero la situación es complicada para nosotros, y tal vez estas dos etapas sean nuestras últimas etapas en este equipo. Ya veremos”.

Es una situación aleccionadora, con el equipo español guiando a muchos ciclistas hacia las filas profesionales tanto de España como de fuera. El taiwanés Yen Yi Ho es un buen ejemplo, ya que el ciclista que ahora corre con el equipo en Le Tour de Langkawi pasó este año en el ProTeam, aprendiendo a trabajar dentro de la dinámica de equipo de un equipo con sede en Europa después de ascender en las filas del Equipo Finisher-Kern Pharma a través del Giant Grassroots Program.

Luego está el piloto español Jorge Gutiérrez, un joven de 24 años que pasó por el camino de desarrollo del Equipo Kern Pharma antes de competir con el ProTeam las últimas tres temporadas. Tuvo algunos problemas de salud al comienzo de la temporada, pero ha llegado a Le Tour de Langkawi en buena forma, aprovechando su décimo en la general del año pasado y el octavo de 2024. Gutiérrez está ahora sexto en la general a falta de una etapa e intenta aprovechar al máximo la carrera en Malasia, a pesar de los problemas que rodean al equipo.

“Es una situación diferente. Nunca antes había vivido esto”, dijo Gutiérrez. ciclismonoticias antes de la etapa 7. “No es fácil, pero tengo que disfrutar cada día de competición y apreciar la suerte que tenemos como equipo de estar aquí”.

Gutiérrez, que es el piloto líder de Kern Pharma en la general, dijo antes de la penúltima etapa que todavía estaba buscando oportunidades para ascender, pero también ayudar a sus compañeros de equipo a aprovechar oportunidades. Una hora después de que habláramos fue uno de ellos, Gimeno, quien capitalizó un grande.

Claramente, la carrera también le conviene a Gutiérrez, dados sus dos resultados entre los diez primeros en la general, y aún más este año, con escalada adicional incluida. Esta vez, sin embargo, lo que está en juego en esta carrera que juega con sus puntos fuertes es más alto que nunca.

“Estoy en una situación peligrosa porque no tengo contrato para el año que viene, y creo que estoy haciendo una buena carrera, una buena general, y además no tengo problemas para ayudar a mis compañeros a una victoria, a seguir en una escapada”, dijo Gutiérrez, “espero que el año que viene tenga contrato y la oportunidad de ser ciclista. Me encanta”.

Esa esperanza se extiende al equipo, que a principios de temporada dio carta blanca a los ciclistas y al personal para buscar empleo en otro lugar dada la situación. Pero por ahora, las ruedas siguen girando ya que hay una carrera y una temporada por terminar, y sólo después de eso los pensamientos sobre lo que sigue podrán tomar el control por completo.

“Volveremos a Pamplona a nuestro rumbo de servicio, y veremos la situación y veremos el mejor paso para el año que viene”, concluyó Gutiérrez.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.

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