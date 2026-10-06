Siguen existiendo interrogantes sobre el futuro del ProTeam español más allá del final de esta temporada, lo que aumenta la posibilidad de que la carrera de Malasia pueda ser la última gira del equipo de larga duración.

Una primera victoria siempre significa mucho, aunque de alguna manera esta parece que puede significar un poco más, ya que cuando Nil Gimeno consiguió su victoria en la etapa 7 de Le Tour de Langkawi no fue sólo un comienzo, sino también potencialmente un final.

A principios de este año se anunció que el patrocinador principal de Equipo Kern Pharma se retiraría a finales de año y, aunque se ha estado buscando durante mucho tiempo uno nuevo, todavía no se han anunciado buenas noticias. A veces el viejo dicho de que no tener noticias es una buena noticia no suena cierto.

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Nil Gimeno celebra con el equipo Kern Pharma tras ganar la etapa 7 del Tour de Langkawi