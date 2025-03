Briton Racing Un clásico empedrado de la temporada de primavera este fin de semana

Después de un éxito fugitivo en su campaña de la temporada temprana con su nuevo equipo, Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) se dirige al Omloop Het Nieuwsblad sintiéndose optimista sobre sus posibilidades y se complace en encontrarse en terreno familiar en los adoquines de Flandes. Y al mismo tiempo, como él lo expresó, corriendo más que nunca como siempre solía hacer.

Solo en sus años profesionales, Bélgica fue donde Pidcock obtuvo su primera victoria profesional contra un cierto Wout Van Aert (Visma-Lrease A Bike) en 2021 en el Brabantse Pijl. También fue donde tomó su mejor monumento, segundo en Liege -Bastegne -Liège en 2023, y por supuesto, el entrenador en jefe del Q36.5 y el entrenador de Pidcock, Kurt Bogaerts, es belga.

En cuanto a Pidcock, él mismo su afición y familiaridad con Bélgica se extiende hasta el punto de deleite de los medios locales, incluso habló algunas palabras de flamenco durante su conferencia de prensa previa al omloop el viernes.

De vuelta en el presente, el total actual de cuatro victorias de Pidcock lo convierte en el piloto de 2025 en el Peloton 2025 junto con Tim Merlier (Soudal-Quickstep), tomando victorias en sus participaciones por primera vez en la gira Aiuia, una victoria GC allí y Vuelta A Andalucia. Sin embargo, cuando se enfrenta a su quinto Omloop Het Nieuwsblad, el Briton de 25 años está buscando atrapar a algunas carreras de clásicos belgas el sábado.

Sin embargo, quizás lo más diferente en comparación con otros años es la insistencia de Pidcock de que no solo estaba corriendo como solía hacerlo cuando era más joven, sino después de la línea, con lo que describió el viernes como un “sentido de liberación”. Hasta qué punto Pidcock podrá usar su nueva libertad de Manouvre en su mayor desafío hasta la fecha, solo veremos el sábado, pero en esta temporada, para Pidock definitivamente ha sido un caso de “hasta ahora muy bueno”.

Cuando se le preguntó si podía usar sus carreras anteriores como puntos de referencia, dijo: “Creo que Aiuia era un poco diferente, no era realmente difícil hasta que una subida (en la etapa 4, donde Pidcock obtuvo una segunda victoria). Pero Ruta (la Vuelta a Andalucia, donde terminó en segundo lugar en general en general, era un escenario).

“Sé que mi forma es buena, así que es agradable ir a esta carrera con esos sentimientos, pero también, esta carrera, siempre, no diría que tuviera problemas, pero nunca tuve la carrera difícil para mí ganar en comparación con otros clásicos.

“Siempre he luchado cerca del final en el Mur en el Bosberg, por lo que para ser sincero, sería fácil de hacerlo mejor de lo que he hecho antes en esta carrera”.

Cuando se le preguntó por qué recogió tantas victorias al principio de la temporada, casi duplicando su total de su carrera anterior de cinco victorias para nueve, Pidcock señaló que todas sus victorias anteriores habían estado en carreras mucho más grandes.

“Por supuesto, el número (de victorias) es una cosa, y realmente quería comenzar bien. Pero también creo que ahora también soy un mejor piloto y eso es debido a este equipo y a las personas que ahora me están apoyando. No diría que soy un piloto diferente, soy más como yo solía ser”.

Cuando se le preguntó más adelante en la conferencia de prensa para desarrollar más esa idea sobre cómo ha cambiado, Pidcock dijo: “Cree que es más una sensación de liberación, que viene aquí: una nueva motivación, un nuevo comienzo, esa energía extra para mirar todos los detalles, que también viene aquí ahora, el lado de rendimiento aquí es realmente impresionante, eso ha hecho una gran diferencia para mí.

“Estoy disfrutando de esa oportunidad de tener esa responsabilidad y esa participación en el equipo, si lo desea, me siento involucrado, siento la importancia … ¿cómo lo digo? Es como si les debo y me deben, y nuestra relación es definitivamente lo que está impulsando todo, creo”.

Con respecto al aquí y ahora, el único Omloop de carreras de Pidcock y luego ir a las Ardenas.

“Las Ardenas me convencen bien, así que creo que la idea de venir aquí fue: he estado aquí todos los años desde que me volví profesional.

“Así que creo que es una buena carrera con la que estoy familiarizado, es bueno establecer el resto de los clásicos, también disfruto competir en Bélgica, es más agradable que hacer Drome Ardeche (en Francia este fin de semana)”.

El problema de crujido para Q36.5 es quizás su fuerza colectiva relativa en un Omloop con un campo formidablemente profundo. Pero como dijo Pidcock, aunque es consciente de que la oposición es poderosa, su carrera hasta la fecha le ha dado mucha confianza tanto en sí mismo, como en su equipo.

“Miré la lista de inicio y hay algunos equipos súper fuertes. Pero creo que hemos demostrado qué tan bien trabajamos juntos este año, eso es una cosa, y también creo que tenemos un equipo bastante fuerte en la línea de salida, ¿sabes?

“Fred (Frison), Fabio (Christen) … Kamil (Malecki) el año pasado fue 14º en Flandes, ese es un buen viaje, por lo que no tenemos un mal equipo, no deberíamos tener miedo de que estos muchachos corran hacia las numerosas rincones a los que nos compatiremos mañana.

“No hay presión, todo lo que hacemos es más de lo que son las expectativas. Y ese es un buen lugar para estar”.

Comparaciones y escrutinio

Las comparaciones con temporadas anteriores siempre se están realizando en el ciclismo. Pero cuando el cambio para alguien como Pidcock es de un equipo a otro y en el último minuto, las comparaciones implican mucho más escrutinio.

Pidcock ha disfrutado de un comienzo ideal de temporada con su nuevo equipo, y aunque quiere desempeñarse bien, el sentido de cualquier expectativa externa ha disminuido drásticamente.

“Si miras mis números, bueno, puedes comparar, pero no soy muy similar, son mucho mejores, pero eso no siempre se relaciona con las carreras, así que …”

“Por supuesto, muchas victorias me da confianza, estaba realmente motivado y enfocado en tratar de comenzar bien. Creo que eso fue realmente importante para mí. He logrado hacer eso, ahora lo está llevando a otras carreras.

“Como dije, no somos un equipo con la presión sobre nosotros, por lo que podemos competir sin esa presión adicional y centrarnos en lo que debemos hacer. Esta es una sensación agradable de tener”.

Y así, Pidcock se dirige a Omloop, una carrera que llama predecible en términos de la forma en que se desarrolla el evento en sí, pero donde los puntos de referencia son mucho más difíciles de encontrar.

“Cada año corres y hay un punto en el que la carrera se divide, pero la imprevisibilidad es que no todos han corrido a todos. Es una buena carrera para entender dónde estás”, dijo.

“Será bueno ver dónde están todos los demás, definitivamente hay una lista de inicio fuerte aquí”.

En lugar de Van Aert, Pidcock señala a un corredor diferente como un posible contendiente: “Jonnie Narváez (Emirates del equipo de los EAU)”.

Sus propios puntos de referencia son un quinto y octavo lugar como sus mejores resultados hasta la fecha. Aunque Pidcock ha dicho anteriormente que un podio sería ideal, está claro que no está descartando nada, o adentro.

“Hay muchos velocistas aquí y es una final de viento en contra, lo que no facilita la carrera de ataque. Pero está un poco en manos de la carrera y cómo se desarrolla sobre cómo termino.

“Haremos nuestra parte para entrar en el lugar correcto en el momento correcto y eso es todo lo que podemos hacer”.

