“Visma tenía los números”, dijo el ciclista de Groupama-FDJ

Puede que Groupama-FDJ no haya conseguido una victoria en Dwars puerta Vlaanderen, pero el podio de Stefan Küng fue algo para celebrar el miércoles. El ciclista suizo aprovechó su buena suerte para adelantarse a una caída importante, avanzar hacia una escapada decisiva y luchar contra los números contra Visma-Lease a Bike.

Al final, terminó detrás de Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) en tercer lugar, pero logró hacerse con el último lugar en el podio por delante de Tiesj Benoot de Visma-Lease a Bike, quien había ayudado a su compañero de equipo Matteo Jorgenson en la escapada final para la carrera. victoria.

“Creo que el segundo puesto habría sido el resultado máximo porque Visma tenía los números y jugó bien”, dijo Küng.

“Probablemente era el más fuerte aparte de ellos, pero me resultó imposible ganar esta carrera. Tanto Jorgenson como Benoot son pilotos realmente fuertes y todos los demás me miraban porque estaban al límite”.

Visma-Lease-a-Bike tomó el relevo como una masa amarilla al frente del pelotón que se dirigía hacia Berg Ten Houte con menos de 75 km para el final. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) atacó, pero Küng fue uno de los primeros corredores en reaccionar y, junto con Jorgenson y Mads Pedersen (Lidl-Trek), la amenaza se acabó.

Luego siguieron más ataques hasta que todo el impulso cambió con el gran choque en el descenso que conducía al Kanarieberg, a 65 km del final.

“Fue un poco agitado en ese momento, simplemente avancé en el grupo, y justo después escuché el choque detrás de mí”, dijo Küng. “Creo que al principio todos se sorprendieron un poco, luego Matteo Jorgenson reabrió la carrera en Kanarieberg”.

El corredor del Groupama-FDJ se encontró en una selección delantera, que pronto pasó de cinco corredores a 11. Fue entonces cuando Küng atacó en un tramo adoquinado a 30 km del final, lo que empezó a reducir el grupo delantero. Luego, a 7 km del final, Jorgenson lanzó un ataque sorpresa que dejó a Küng turnándose con Abrahamsen, Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) y Josh Tarling (Ineos Grenadiers), mientras Benoot permanecía a su rebufo.

“Tenían los números y lo jugaron bien. Tampoco hubo una subida lo suficientemente dura en la final como para marcar la diferencia. Cuando hay dos contra uno y los demás sólo me miran porque están al límite, entonces es realmente difícil”, añadió Küng.

Ahora en su sexta campaña para Groupama-FDJ, Küng había puesto su mirada en las Clásicas de esta primavera como preparación para el Tour de Flandes y la París-Roubaix. Terminó entre los 10 primeros de ambos Monumentos en los últimos dos años, incluido el tercero en Paris-Roubaix en 2022. Con los 20 primeros en E3 Saxo Classic y Gent-Wevelgem sirviendo como aperitivos para un tercero en Dwars door Vlaanderen, el versátil 30 -Años estaba preparado para Ronde este domingo.

“Las subidas adoquinadas normalmente me van mejor y siento que estoy mejorando carrera tras carrera. Hoy fue lo mejor que me he sentido en todas estas carreras. Es una señal positiva para el Tour de Flandes”, afirmó Küng.

“Espero poder estar allí con un equipo fuerte. Tenemos tres cartas que jugar: Laurence Pithie, Valentin Madouas y yo. Tenemos que intentar hacer algo”.

El equipo confirmó este podio como el mayor resultado de las carreras de primavera hasta el momento, a pesar de que Lenny Martínez había ganado dos carreras de un día, Classic Var y Trofeo Laigueglia, y Laurence Pithie se llevó el título en Cadel Evan Great Ocean Road Race.

“Por fin hemos conseguido el resultado que nos faltaba”, afirmó Frédéric Guesdon, subdirector deportivo, en un comunicado del equipo tras la carrera. “Hasta entonces estábamos arriba en todas las carreras, pero no había dado sus frutos. Hoy está el podio y la manera de conseguirlo, así que eso es bueno. Esto es un buen augurio para el domingo. El tercer puesto en Dwars Door Vlaanderen da moral a todos. Los objetivos para el domingo están claros y llegaremos a la Ronda con mucha motivación”.