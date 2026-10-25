El mayor total de puntos de todos los tiempos para Vollering en el ranking femenino


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Por sexto año consecutivo, Tadej Pogačar terminó la temporada como el corredor número uno en el Ranking Mundial UCI, y su equipo UAE Team Emirates-XRG estuvo en la cima del Ranking por Equipos por cuarto año consecutivo.

En el lado femenino, FDJ United-SUEZ encabezó la clasificación por equipos de la UCI femenina por segundo año consecutivo, con la campeona del mundo y ganadora del Tour de Francia, Demi Vollering, aplastando a la competencia en la clasificación individual.

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