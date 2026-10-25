El mayor total de puntos de todos los tiempos para Vollering en el ranking femenino

Por sexto año consecutivo, Tadej Pogačar terminó la temporada como el corredor número uno en el Ranking Mundial UCI, y su equipo UAE Team Emirates-XRG estuvo en la cima del Ranking por Equipos por cuarto año consecutivo.

En el lado femenino, FDJ United-SUEZ encabezó la clasificación por equipos de la UCI femenina por segundo año consecutivo, con la campeona del mundo y ganadora del Tour de Francia, Demi Vollering, aplastando a la competencia en la clasificación individual.

Pogačar y Vollering estaban casi empatados en puntos acumulados a lo largo de la temporada, con 9.331,75 y 9.330 puntos, respectivamente, después de que ambos tuvieran temporadas igualmente dominantes con victorias en el Tour de Francia, Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Flandes.

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Mientras que Vollering tuvo una temporada casi impecable, con victorias en el Giro de Italia, Omloop Het Nieuwsblad, La Flèche Wallonne y las carreras en ruta de los Campeonatos del Mundo y de Europa, la temporada de Pogačar se vio truncada debido a una caída en la Vuelta a España, lo que significó que no obtuvo puntos en los Campeonatos del Mundo y de Europa.

Aún así, Pogačar acumuló muchos más puntos que el segundo clasificado, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que terminó el año con los títulos mundial y europeo de contrarreloj, segundo puesto en el Tour de Francia y 7.191,61 puntos. Los siguientes fueron Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) con 5.606 y 5.580 puntos, respectivamente.

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Red Bull-Bora-Hansgrohe fue el segundo mejor equipo, pero se quedó a más de 5.000 puntos del equipo de Pogačar, con Visma-Lease a Bike, Decathlon CMA CGM y Lidl-Trek completando los cinco primeros en el lado masculino.

Detrás de Vollering en la clasificación femenina estaba Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) con 5.660 puntos, reflejando sus resultados en el Tour de Francia y el Campeonato del Mundo. Paula Blasi y Elisa Longo Borghini (UAE Team l'IMAD) fueron tercera y cuarta, y ayudaron a su equipo a terminar segundo en la general detrás de FDJ por 263 puntos. SD Worx-Protime, Canyon-SRAM y Visma-Lease a Bike completaron los cinco primeros. Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) fue quinta.

En las clasificaciones menores, Pogačar continuó su dominio en la clasificación de carreras por etapas de la UCI, superando al ganador del Giro de Italia, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y a Del Toro, pero su racha ganadora de tres años en la clasificación de carreras de un día de la UCI terminó debido a su accidente, y Evenepoel se llevó a casa ese premio para 2026 con Pogačar segundo y Seixas tercero.

Pogačar siguió liderando la clasificación del Tour Europeo por encima de Evenepoel y Seixas, pero Pinarello-Q36.5 llegó como el mejor equipo por delante de Tudor y Cofidis. Bélgica lideró la clasificación de naciones.

Biniam Girmay (NSN) lideró el ranking del Tour de África por delante de sus compatriotas eritreos Natnael Tesfasion (Movistar) y Henok Mulueberhan (XDS Astana). El equipo argelino Madar Pro Cycling lideró la clasificación de equipos africanos, mientras que Eritrea encabezó las naciones.

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En el Tour de las Américas, Del Toro lideró la clasificación individual por delante de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), con el campeón mundial Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) tercero y, gracias a su esfuerzo por ganar la camiseta arcoíris, Estados Unidos lideró la clasificación nacional. Modern Adventure lideró la clasificación por equipos.

Yevgeniy Fedorov (XDS Astana) terminó el año en lo más alto del ranking del Asia Tour al igual que su natal Kazajstán, mientras que el equipo chino Li Ning Star lideró a los equipos. En Oceanía, Laurence Pithe, Jai Hindley y Michael Matthews encabezaron la clasificación individual, Australia fue el mejor país y CCache X Bodywrap fue el equipo número uno.

No hay giras continentales para mujeres.