Luca Guercilena dice que su ruta “equilibrada” está diseñada “para atraer a ciclistas de primer nivel”, pero embolsar a Pogačar parece una tarea difícil


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El director del Giro de Italia hizo una obviedad al afirmar que Tadej Pogačar sería muy bienvenido en la carrera del próximo año, pero insistió en que la incursión de la ruta en Eslovenia no pretende tentar al mejor corredor del mundo a la línea de salida.

Pogačar ha disfrutado aprovechar la oportunidad de correr en casa en el pasado, como lo demuestran sus dos títulos en el Tour de Eslovenia y su gran decepción por tener que perderse el Campeonato de Europa de este año en Liubliana.

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