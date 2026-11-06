Luca Guercilena dice que su ruta “equilibrada” está diseñada “para atraer a ciclistas de primer nivel”, pero embolsar a Pogačar parece una tarea difícil

El director del Giro de Italia hizo una obviedad al afirmar que Tadej Pogačar sería muy bienvenido en la carrera del próximo año, pero insistió en que la incursión de la ruta en Eslovenia no pretende tentar al mejor corredor del mundo a la línea de salida.

Pogačar ha disfrutado aprovechar la oportunidad de correr en casa en el pasado, como lo demuestran sus dos títulos en el Tour de Eslovenia y su gran decepción por tener que perderse el Campeonato de Europa de este año en Liubliana.

El recorrido del Giro de Italia 2027, presentado el martes, incluye dos etapas en suelo esloveno: la etapa inicial cruzará la frontera entre la salida y la meta en Trieste, y la segunda etapa se desarrollará íntegramente en Eslovenia, entre Ljubljana y Koper.

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Esto ha sido ampliamente visto como un intento de atraer a Pogačar al Giro por segunda vez en su carrera, tres años después de su dominante victoria en 2024, pero esta idea fue restada importancia por el nuevo Director de Ciclismo del organizador de la carrera RCS Sport, Luca Guercilena.

“Tadej es claramente el hombre del momento, por lo que sería más que bienvenido en el Giro de Italia, absolutamente”, dijo Guercilena en una entrevista en vídeo publicada por siguiendo la presentación de ruta en Roma.

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“Las etapas en Eslovenia están hechas principalmente para los aficionados eslovenos. Dada la proximidad de Eslovenia a Italia – y específicamente a la región de Friuli Venezia Giulia – que juega un papel clave en este Giro, sentí que era lo correcto.

“Desde el punto de vista puramente ciclista, Eslovenia produce actualmente un gran número de campeones de nuestro querido deporte, por lo que parecía apropiado pasar por territorio esloveno. Si Pogačar viniera, sin duda sería bienvenido”.

'El objetivo es atraer corredores de primer nivel'

En cuanto al resto de la ruta, Guercilena insistió en que era equilibrada, incluso si se inclina hacia los escaladores, ciertamente en comparación con el Tour de Francia de 2027, que es ligero en las montañas y presenta 71 km de contrarreloj.

El Giro, por el contrario, tiene 57 km contrarreloj, pero 19 km de ellos son una contrarreloj cuesta arriba, mientras que hay siete finales en cumbre y pruebas de escalada clave incluso antes de que lleguemos a la brutal semana final con una monstruosa etapa 16 y el acto final en la cima del Zoncolan en la etapa 20.

“Creo que este Giro está bien equilibrado. Si bien las etapas de montaña son realmente importantes y exigentes, la característica que define la carrera es la alternancia entre estas etapas duras, otras más fáciles y contrarreloj. Esto da a todos los atletas, independientemente de sus fortalezas individuales, la oportunidad de brillar”, dijo Guercilena.

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“El objetivo es atraer a corredores de primer nivel, que seguramente reconocerán que una etapa icónica como la de Aprica, con dos ascensiones al Mortirolo y al Gavia, es un regalo para los aficionados, así como una oportunidad para que los corredores sumen una victoria de etapa legendaria y de alto perfil a su palmarés”.

Pogačar está tentado pero es poco probable que asista

En cuanto a si Pogačar se sentirá atraído, parece poco probable a estas alturas, incluso con las etapas eslovenas. El cinco veces campeón del Tour de Francia ya ha manifestado su preferencia por combinar el Tour con la Vuelta a España, donde tiene asuntos pendientes tras caerse cuando iba en cabeza este año.

Un título de la Vuelta completaría el palmarés de Pogačar como ganador de las tres Grandes Vueltas y dejaría más espacio en la primavera para apuntar a las Clásicas, con la París-Roubaix igualmente como el último monumento en su lista.

“Aunque prefiero correr el Giro, en algún momento también tendré que descartar la Vuelta. Creo que ese será el objetivo para el año que viene”, dijo recientemente.

“Creo que todavía necesito algo de tiempo para analizar realmente lo que realmente quiero para el próximo año. Y creo que la decisión final se tomará en diciembre, donde tendremos otro campo de entrenamiento”.

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