Tadej Pogačar, Demi Vollering, Paul Seixas y Paula Blasi entre los nominados al premio principal


Comparte este artículo



7

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


Unos días después de que Harry Kane y Alexia Putellas ganaran el Balón de Oro a la excelencia en el fútbol, ​​se revelaron las nominaciones al Vélo d'Or 2026 con las estrellas más importantes de la temporada encabezando las listas de finalistas para los premios masculinos y femeninos.

El Vélo d'Or ('Bicicleta de Oro' en inglés) es un prestigioso galardón que otorga el organismo francés Revista Velo con los ganadores decididos por un jurado de periodistas ciclistas internacionales.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: