Tadej Pogačar, Demi Vollering, Paul Seixas y Paula Blasi entre los nominados al premio principal

Unos días después de que Harry Kane y Alexia Putellas ganaran el Balón de Oro a la excelencia en el fútbol, ​​se revelaron las nominaciones al Vélo d'Or 2026 con las estrellas más importantes de la temporada encabezando las listas de finalistas para los premios masculinos y femeninos.

El Vélo d'Or ('Bicicleta de Oro' en inglés) es un prestigioso galardón que otorga el organismo francés Revista Velo con los ganadores decididos por un jurado de periodistas ciclistas internacionales.

Hay dos premios principales, el Vélo d'Or para hombres y mujeres, que se otorga al mejor ciclista de ruta del año en general. Luego hay una serie de subcategorías, incluido el corredor clásico del año, el velocista del año, el novato del año, el corredor francés del año y el paraciclista del año.

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Las listas de finalistas para todas las categorías se dieron a conocer el jueves, un mes antes de la ceremonia de entrega de premios el sábado 28 de noviembre en París, con nominaciones repletas de los corredores más destacados del año.

El tres veces ganador Tadej Pogačar está una vez más nominado para el premio masculino después de conseguir su quinto título del Tour de Francia, con sus compañeros de equipo Isaac del Toro y el campeón mundial Brandon McNulty también en la lista. Los otros dos ganadores del Gran Tour del año, Jonas Vingegaard y Enric Mas, también obtuvieron nominaciones, junto con Paul Seixas, Remco Evenepoel y Felix Gall.

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Al premio principal sólo aspiran dos especialistas en clásicas: Mathieu van der Poel y Wout van Aert.

En la lista femenina, Demi Vollering es seguramente una de las favoritas para ganar su segundo Vélo d'Or, y sorprendentemente la ganadora del año pasado, Pauline Ferrand-Prévot, quizás no haya recibido una nominación después de un año mediocre en la carretera, aunque está nominada como ciclista francesa del año.

Las estrellas del Tour de France Femmes Kasia Niewiadoma-Phinney, Marlen Reusser y Elisa Longo Borghini están en la lista, al igual que la revelación Paula Blasi, Antonia Niedermaier, Juliette Berthet, Anna van der Breggen, Kim Le Court-Pienaar y la sensación del sprint Lorena Wiebes.

Matthew Brennan, Jakob Omrzel y Paul Seixas están nominados al premio de novato del año masculino, mientras que Paula Blasi, Célia Gery e Isabella Holmgren obtuvieron las nominaciones de novato femenino.

¡Emite tu voto!

Si bien no conoceremos los resultados oficiales, ratificados por el jurado, hasta finales de noviembre, ahora que ya están disponibles las nominaciones, queríamos presentarles las listas cortas y ver quiénes son nuestros ciclismonoticias los lectores votarían.

¿Pogačar hizo lo suficiente para ganar un cuarto premio o Paul Seixas se lo llevó? ¿Alguien puede acercarse a los logros de Demi Vollering este año? ¿Y qué novato te impresionó?

Hemos creado encuestas para los premios principales y los premios para novatos, y puedes desplazarte hacia abajo para ver las nominaciones completas de las otras categorías. Pero primero, vota y cuéntanos también tu opinión en los comentarios.





Otras categorias

Jinete clásico del año (masculino)

Remco Evenepoel

Tadej Pogačar

Pablo Seixas

Wout van Aert

Mathieu van der Poel

Jinete de clásicas del año (mujeres)

Franziska Koch

Lotte Kopecký

Kasia Niewiadoma-Phinney

Pieterse Puck

Demi Vollering

Velocista del año (hombres)

Mateo Brennan

Pablo Magnier

Tim Merlier

jonathan milan

Jasper Philipsen

Velocista del año (mujeres)

Elisa Balsamo

Lara Gillespie

Charlotte Kool

Nienke Veenhoven

Lorena Wiebes

Piloto francés del año (masculino)

Dorian Godón

Romain Gregoire

Pablo Magnier

Lenny Martínez

Pablo Seixas

Jinete francés del año (mujeres)

julieta berthet

Marion Bunel

Pauline Ferrand-Prévôt

Célia Gery

Cédrine Kerbaol

Paraciclista del año

Luis Hubert

Florian Jouanny

Alexandre Léauté

Thomas Tarou

Anaïs Vicente

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