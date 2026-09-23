El corredor holandés recorrió en solitario 174 km para ganar la última etapa en la última carrera antes de la carrera de élite masculina en ruta del próximo domingo en Montreal.

En lo que respecta a los calentamientos del Campeonato del Mundo de Ruta, pocos corredores lo habrán hecho mejor que Mathieu van der Poel durante el fin de semana. El holandés registró un asombroso recorrido en solitario de 174 km hasta la gloria en la última etapa del Tour de Luxemburgo, subrayando su forma de cara a la carrera de élite masculina en ruta del próximo domingo en Montreal.

El campeón del mundo de 2023 había minimizado anteriormente sus posibilidades de ganar otra camiseta arcoíris esta semana, diciendo que el campo “todavía será demasiado difícil para mí”.

¿Resultará infundado su pesimismo? Eso está por verse, pero su gigantesco recorrido en Luxemburgo (un récord para un recorrido en solitario en este siglo) subraya su forma y ambición.

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“No era el plan antes de la salida, pero en realidad me encontré solo desde el principio de la carrera y sólo quería correr a mi propio ritmo todo el día”, dijo Van der Poel después de su alucinante esfuerzo.

“Al principio pensé que mis perseguidores iban a regresar, pero seguí pedaleando con mi potencia y la diferencia volvió a crecer. Fue entonces cuando decidí darlo todo hasta el final”.

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Van der Poel ganó una diferencia de cinco minutos sobre el pelotón durante la etapa, que incluyó más de 3.000 metros de ascenso, unos 500 menos que la carrera en ruta del domingo. Finalmente llegó a la meta con más de un minuto de ventaja sobre los demás, con Mikkel Honoré en segundo lugar del día, 1:04 menos.

“Hoy tenía unas piernas increíbles, pero creo que los últimos días no fueron como quería. Venía de España, tal vez entrené demasiado y hoy me sentí muy bien”, dijo Van der Poel.

La carrera marcó la primera salida de Van der Poel en la carretera desde que cambió a la bicicleta de montaña para el Campeonato Mundial de Mountain Bike el mes pasado. Dijo que ha perdido algo de peso antes del Mundial de Ruta, donde se enfrentará a escaladores más fuertes como Paul Seixas, Remco Evenepoel e Isaac del Toro.

Tras su sensacional carrera en Luxemburgo, Van der Poel dijo que sus sensaciones son buenas y que eso es lo más importante de cara a la recta final de la preparación para el Mundial.

“Por encima de todo, las sensaciones de hoy siguen siendo importantes. Me gusta mucho venir aquí; es una carrera realmente bonita y bien organizada, así que estoy feliz de ganar la etapa final”.