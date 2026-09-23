El corredor holandés recorrió en solitario 174 km para ganar la última etapa en la última carrera antes de la carrera de élite masculina en ruta del próximo domingo en Montreal.

En lo que respecta a los calentamientos del Campeonato del Mundo de Ruta, pocos corredores lo habrán hecho mejor que Mathieu van der Poel durante el fin de semana. El holandés registró un asombroso recorrido en solitario de 174 km hasta la gloria en la última etapa del Tour de Luxemburgo, subrayando su forma de cara a la carrera de élite masculina en ruta del próximo domingo en Montreal.

El campeón del mundo de 2023 había minimizado anteriormente sus posibilidades de ganar otra camiseta arcoíris esta semana, diciendo que el campo “todavía será demasiado difícil para mí”.

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