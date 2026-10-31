El equipo de ciclocross cuestionó las carreras en Kings CX en Ohio como “lo correcto” y luego arrasó con las carreras de élite en la Major Taylor Cross Cup

Han pasado 20 días desde que Tofik Beshir realizó un recorrido por grava cerca de su universidad en Carolina del Norte y fue trasladado en avión a un hospital de traumatología cercano después de ser golpeado de frente por un conductor de un vehículo motorizado. Se le permitió trasladarse a un hospital del área de Washington, DC para estar cerca de su familia, pero “hay un largo camino por delante”, según el director de su equipo de ciclocross en CXD Trek Bikes.

“Puedo decir que está mucho más consciente que la semana anterior. Que Tofik responda, incluso con su voz ronca, es simplemente maravilloso. Estoy deseando que pueda dar las gracias al mundo”, dijo Chris Merriam, fundador y director del equipo de CXD Trek Bikes. ciclismonoticias.

Beshir recibió atención médica por primera vez en el Centro Médico Johnson City en el este de Tennessee, con “lesiones compatibles con un traumatismo por cizallamiento cerebral”. Antes de que sus padres pudieran viajar desde Virginia para estar en la UCI, el entrenador del equipo de ciclismo de Lees-McRae College, Timothy Hall, y el presidente de la escuela, el Dr. (Herbert l.) Lee King, estaban junto a la cama de Beshir. También estuvo presente el entrenador y mentor del equipo visitante de Kelly Benefits, Mark Frazier. Hall ha proporcionado algunas actualizaciones en Instagram, y la familia de Beshir pide privacidad.

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“Estaba en un período de recuperación bastante corto en Carolina del Norte. Tanto su entrenador (Lees-McRae) como yo esperábamos llamadas suyas esa noche”, recordó Merriam. “Uno de sus compañeros de equipo pudo viajar hasta donde estaban las sirenas (escuchadas ese día) y poner todo en movimiento. Lees McRae y su sistema de apoyo entraron en acción, y luego nos enteramos”.

Merriam, que reside en Washington, DC, dijo que los jóvenes ciclistas de su equipo están profundamente perturbados por la situación. Beshir comenzó con el equipo como junior hace varios años y abrió esta temporada con cinco victorias en seis carreras, arrasando en carreras de élite en Charm City Cross en camino a ganar el título de la Serie USCX y establecerse como líder.

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Beshir regresó a Carolina del Norte para ir a la escuela a principios de octubre y se estaba preparando para los fines de semana de carreras en Ohio e Indiana, donde el año pasado consiguió sus primeros podios de ciclocross masculino de élite de la UCI, incluida una primera victoria en una carrera de élite de la UCI, a la edad de 18 años, en la Major Taylor Cross Cup.

Cuando la noticia del horrible accidente de Beshir se transmitió a los ciclistas el 9 de octubre, Merriam dijo que sus compañeros de equipo CXD se preguntaban si viajar y competir en Ohio era “lo correcto”.

“Es realmente difícil equilibrar salir y competir, simplemente practicar el deporte y saber que nuestro compañero de equipo y amigo cercano está en una cama de hospital. La respuesta del equipo (ha sido enorme). Alyssa (Sarkisov) y Miles (Mattern) en particular, realmente lideraron la carga”.

Describió cómo los miembros del equipo reunieron suministros para enhebrar cuentas en bandas elásticas, muchas de ellas en los colores morado y dorado para el equipo CXD, el día antes de la carrera en Ohio. El primer día, dijo que más de la mitad de los participantes de élite llevaban los 'brazaletes Tofik', incluidos sus rivales y ganadores de élite Manon Bakker y Andrew Strohmeyer.





“Fue gracias a ellos y a Cora Cusack, una de nuestras ciclistas junior, que simplemente hizo cajas llenas de ellas. También pudimos conseguir tarjetas, unas 100, para que la gente pudiera enviarle una nota a Tofik. Mi esposa y yo le llevamos las tarjetas anoche, y más de otra carrera local. Su madre lo está ayudando a abrirse camino a través de esta pila gigante de tarjetas.

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“Sé por él que realmente significa bastante la cantidad de apoyo de la comunidad que está recibiendo. Como quiera que la gente quiera llamarlo, oraciones o vibraciones curativas positivas, él definitivamente es consciente.

“Un agradecimiento a Finnley Sonnemann, otro de nuestros jóvenes. Fue a un mercado de agricultores y vendió unos cientos de dólares, que fueron directamente a GoFundMe”.

La página GoFundMe se inició el 9 de octubre y ha recaudado $142,157 hasta la fecha. Merriam dijo que para hacer correr la voz de inmediato en Kings CX, el equipo también creó un cartel con un código QR y esperaban encabezar el esfuerzo de crowdsourcing en un fideicomiso médico para la atención con el tiempo.

“El cartel estaba allí cuando la gente venía a recoger los brazaletes y llenar las tarjetas. Todos hacían donaciones en cualquier nivel con el que se sintieran cómodos, pero marcó una gran diferencia. Ese tipo de impulso realmente se ha mantenido. Fue extraño hacer lo que amamos, correr, como equipo y familia sin él”.

Trek CXD Bikes será coanfitrión del Campeonato Panamericano de Ciclocross en Washington, DC el 7 de noviembre con el equipo del club DCMTB, y el evento regresará a la Casa de Retiro de las Fuerzas Armadas. Merriam dijo que Lucas Stierwalt, ex alumno de ciclismo de la Universidad Marian, creará un póster especial utilizando una fotografía de Beshir haciendo estallar un caballito para ganar una carrera de bicicletas. Los carteles, así como “un suministro interminable de pulseras”, estarán disponibles en la carpa del equipo para continuar con los esfuerzos de recaudación de fondos.

Merriam confirmó que sabía que Beshir se estaba recuperando, aunque lentamente, cuando el adolescente todavía tenía sentido del humor.

“Le dije que Manon Bakker estaba compitiendo en Europa con su brazalete, ella me envió un mensaje durante la noche. Él dijo: 'Por fin puedo correr en Europa'. Así que está internalizando todos los buenos sentimientos”.

Además del fideicomiso médico, su familia y la colección de equipos que se recuperan se enviarán tarjetas por correo de EE. UU.: Tofik Beshir, PO Box 6323, 5636 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20015.