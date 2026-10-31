El equipo de ciclocross cuestionó las carreras en Kings CX en Ohio como “lo correcto” y luego arrasó con las carreras de élite en la Major Taylor Cross Cup


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Han pasado 20 días desde que Tofik Beshir realizó un recorrido por grava cerca de su universidad en Carolina del Norte y fue trasladado en avión a un hospital de traumatología cercano después de ser golpeado de frente por un conductor de un vehículo motorizado. Se le permitió trasladarse a un hospital del área de Washington, DC para estar cerca de su familia, pero “hay un largo camino por delante”, según el director de su equipo de ciclocross en CXD Trek Bikes.

“Puedo decir que está mucho más consciente que la semana anterior. Que Tofik responda, incluso con su voz ronca, es simplemente maravilloso. Estoy deseando que pueda dar las gracias al mundo”, dijo Chris Merriam, fundador y director del equipo de CXD Trek Bikes. ciclismonoticias.

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Mira el vídeo completo aquí:


Primer plano de pulseras creadas por compañeros de equipo de CXD Trek Bikes