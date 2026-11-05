“En este momento sólo busco que mi salud mejore”, dice el puncheur francés


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Victor Lafay no ha puesto fin definitivamente a su carrera ciclista, pero ha confirmado que no competirá en 2027 mientras continúa buscando respuestas a sus problemas de salud persistentes y de larga data.

Cuando el francés ganó una etapa del Tour de Francia de 2023 pareció un momento decisivo, pero desde entonces ha soportado una pesadilla viviente. Su paso al Decathlon CMA CGM para las temporadas 2024 y 2025 se vio afectado por lesiones de rodilla, y su paso a Unibet-Rose Rockets este año no ha dado frutos; de hecho, ni siquiera ha puesto un dorsal para el equipo holandés.

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