Victor Lafay no ha puesto fin definitivamente a su carrera ciclista, pero ha confirmado que no competirá en 2027 mientras continúa buscando respuestas a sus problemas de salud persistentes y de larga data.
Cuando el francés ganó una etapa del Tour de Francia de 2023 pareció un momento decisivo, pero desde entonces ha soportado una pesadilla viviente. Su paso al Decathlon CMA CGM para las temporadas 2024 y 2025 se vio afectado por lesiones de rodilla, y su paso a Unibet-Rose Rockets este año no ha dado frutos; de hecho, ni siquiera ha puesto un dorsal para el equipo holandés.
Lafay ha estado acosado durante todo el año por un cansancio extremo, sin que aún se conozca la causa subyacente, y ahora ha llegado al final de su contrato de un año, lo que significa que se queda sin equipo para el próximo año.
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“Lo que es seguro es que no tendré contrato en enero de 2027 y, además, no estoy buscando uno”, dijo Lafay en una entrevista el fin de semana con un periódico francés. L'Equipe.
“Por ahora sólo busco que mi salud mejore. Ya estoy empezando a reflexionar sobre otros proyectos no deportivos”.
Según los informes, los problemas de salud de Lafay surgieron por primera vez en febrero de este año, luego de un alentador primer campo de entrenamiento de pretemporada con Unibet-Rose-Rockets. Nueve meses después, aparentemente no está más cerca de llegar al fondo de ellos.
“Hemos examinado mi corazón, mis pulmones y hemos investigado diferentes tipos de virus, absolutamente todo. Todos los resultados indican que estoy bien de salud. Todavía no sabemos qué está provocando todo esto. Es difícil pasar por eso”, dijo.
“Cuando iba de compras o a comprar pan a la panadería, cuando volvía a casa sólo tenía un deseo: dormir. Me canso muy rápido. Ahora va un poco mejor en el día a día, pero deportivamente es un desastre. La semana pasada salí a caminar para subir a un templo en Asia. Hace tres años, me tomó una hora. Esta vez, fueron necesarios cuatro para subir y cuatro y media para bajar.
“Todavía estoy buscando respuestas a lo que tengo. Tengo que hacer más análisis de sangre cuando regrese a Francia. Voy a un centro de virología de renombre en París. Nos planteamos la cuestión de una enfermedad tropical, el largo Covid…”
Lafay sabe que no correrá profesionalmente en 2027 y ya piensa en opciones fuera del ciclismo, pero no ha confirmado del todo su retirada.
“No quiero decirlo así. En mi cabeza, no es oficial”, dijo, indicando su sensación de “asunto pendiente” por no poder correr ni un solo día en 2026.
“Aún mantengo un poco de esperanza. Nunca se sabe”.
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