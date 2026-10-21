A los hombres y mujeres de Jayco-AlUla y Picnic-PostNL les faltan documentos, pero todos los equipos WorldTour están representados

El número de ProTeams masculinos se ha reducido a dos, pero el femenino aumentó a uno, y los equipos WorldTour masculinos y femeninos deberían estar todos en el pelotón en 2027, ya que la UCI anunció el número de equipos que cumplieron con la fecha límite de inscripción del 15 de octubre.

Visma-Arrenda una bicicleta registrada como “Amarillo B”. – el nombre de la empresa matriz del equipo, que está en conversaciones con un nuevo patrocinador para sustituir a Visma, que prefirió dar un paso atrás en lugar de aumentar su apoyo. A principios de este año, el director ejecutivo Richard Plugge dijo que el equipo buscaba alrededor de 20 millones de euros de un presupuesto de 60 a 70 millones de euros.

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