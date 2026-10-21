El número de ProTeams masculinos se ha reducido a dos, pero el femenino aumentó a uno, y los equipos WorldTour masculinos y femeninos deberían estar todos en el pelotón en 2027, ya que la UCI anunció el número de equipos que cumplieron con la fecha límite de inscripción del 15 de octubre.
Visma-Arrenda una bicicleta registrada como “Amarillo B”. – el nombre de la empresa matriz del equipo, que está en conversaciones con un nuevo patrocinador para sustituir a Visma, que prefirió dar un paso atrás en lugar de aumentar su apoyo. A principios de este año, el director ejecutivo Richard Plugge dijo que el equipo buscaba alrededor de 20 millones de euros de un presupuesto de 60 a 70 millones de euros.
Todos menos dos equipos del pelotón WorldTour completaron sus inscripciones, con Jayco AlUla y Picnic-PostNL aún pendientes. A dos ProTeams se les dio tiempo adicional para completar su documentación, que incluye criterios financieros, administrativos y éticos.
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Después de perder a su patrocinador principal, el equipo TotalEnergies corría peligro de desaparecer después de 27 temporadas, pero el presidente del equipo, Jean-René Bernaudeau, dijo L'Equipe que pudieron presentar la importante garantía bancaria mientras continúan buscando un patrocinador principal de reemplazo.
“La garantía bancaria ha sido presentada. Hemos cumplido con los requisitos éticos y de garantía bancaria. Tenemos que finalizar el presupuesto y presentarlo”, dijo Bernaudeau. El equipo todavía se enfrenta a una batalla cuesta arriba para continuar, ya que nueve corredores ya han firmado otros contratos, tres se han retirado y el resto necesita ser convencido para que asuman el riesgo en un futuro incierto.
“Es necesario completar un 70% para que la UCI apruebe la solicitud, y actualmente estamos en un 50%”, dijo Bernaudeau. “Necesitamos tener diez corredores bajo contrato y un patrocinador que proporcione una garantía bancaria antes de ser entrevistados en diciembre para finalizar el presupuesto. El final de mes es obviamente la fecha límite; nos prometimos que no iríamos más allá del 31 de octubre”.
El equipo necesita encontrar un patrocinador para el nombre, pero está encontrando el apoyo de la comunidad empresarial local de Vendée. “Hay una verdadera solidaridad, es muy alentador. Algunas puertas se han cerrado, pero todavía tenemos esperanza porque no necesitamos millones y millones”, dijo Bernaudeau.
“En el pasado, conseguí fácilmente los derechos de denominación y luego me costó encontrar el 10% restante. Hoy es todo lo contrario: hemos consolidado nuestra base, SA Vendée goza de muy buena salud financiera, siempre hemos pagado los salarios, no tenemos que preocuparnos por la depreciación y las inversiones ya se han hecho”.
La situación no es tan buena para otros dos equipos. La UCI no incluyó a los equipos que no presentaron todos los documentos esenciales antes de la fecha límite del 15 de octubre: había 12 en la lista, pero 14 solicitudes. En la lista faltan TotalEnergies, Kern Pharma, Flanders-Baloise y Euskaltel-Euskadi.
Si TotalEnergies estaba entre los dos ProTeams que faltaban de la lista de 12, sólo queda otro equipo pendiente, y muy probablemente sea Euskaltel-Euskadi.
Flanders-Baloise anunció a principios de agosto que cesaría sus operaciones después de 33 años en el pelotón, mientras que Kern-Pharma perdió a su patrocinador principal en mayo y el equipo no ha fichado a ningún corredor nuevo.
La salud del pelotón femenino parece sólida, con los 14 equipos WorldTour continuando y un ProTeam más incorporándose para 2027 gracias al nuevo equipo Decathlon CMA CGM.
Equipos WorldTour para 2027
Alpecin – Premier Tech
Baréin – Victorioso
Equipo Decathlon CMA CGM
EF Educación – EasyPost
Groupama – FDJ United
Lidl – Caminata
Lotto Intermarché
Equipo Movistar
Compañía neta INEOS
Equipo ciclista NSN
Red Bull – BORA – hansgrohe
Jogger de seguridad Soudal
Equipo Jayco AlUla (pendiente)
Equipo Picnic PostNL (pendiente)
Amarillo B. Ciclismo (Visma-Lease a Bike)
Equipo de los Emiratos Árabes Unidos – XRG
Movilidad Uno-X
Equipo XDS Astana
Equipos WorldTour femeninos para 2027
Seguros AG – Equipo Soudal
Capital escalable Canyon-SRAM
Educación EF
FDJ United – SUEZ
Fenix-Premier Tech
Salud impulsada por humanos
Lidl – TrekLiv AlUla JaycoMovistar Team
Equipo Picnic PostNL
Equipo SD Worx – Protime
Amarillo B. Ciclismo (Visma-Lease a Bike)
Equipo de los Emiratos Árabes Unidos L'IMAD
Movilidad Uno-X
Equipos profesionales femeninos
Equipo Cofidis Femenino
Decathlon CMA CGM
Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
Lotto Intermarché Damas
Ma pequeña empresa
Mayenne Monbana Mi Pastel
St Michel – Hogar preferencial – Auber93
Equipo ciclista VolkerWessels
Equipos profesionales masculinos
Bardiani CSF 7 Sable
Burgos Burpellet BH
Caja Rural – Seguros RGA
Cofidis
Equipo Kern Pharma (¿pendiente? ¿o finalizando?)
Euskaltel – Euskadi (¿pendiente?)
MBH Bank CSB Fuerte de telecomunicaciones
Ciclismo profesional de aventura moderna
Equipo ciclista profesional Pinarello Q36.5
Equipo de fábrica de Toscana (Solution Tech NIPPO Rali)