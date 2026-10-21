A los hombres y mujeres de Jayco-AlUla y Picnic-PostNL les faltan documentos, pero todos los equipos WorldTour están representados

El número de ProTeams masculinos se ha reducido a dos, pero el femenino aumentó a uno, y los equipos WorldTour masculinos y femeninos deberían estar todos en el pelotón en 2027, ya que la UCI anunció el número de equipos que cumplieron con la fecha límite de inscripción del 15 de octubre.

Visma-Arrenda una bicicleta registrada como “Amarillo B”. – el nombre de la empresa matriz del equipo, que está en conversaciones con un nuevo patrocinador para sustituir a Visma, que prefirió dar un paso atrás en lugar de aumentar su apoyo. A principios de este año, el director ejecutivo Richard Plugge dijo que el equipo buscaba alrededor de 20 millones de euros de un presupuesto de 60 a 70 millones de euros.

Todos menos dos equipos del pelotón WorldTour completaron sus inscripciones, con Jayco AlUla y Picnic-PostNL aún pendientes. A dos ProTeams se les dio tiempo adicional para completar su documentación, que incluye criterios financieros, administrativos y éticos.

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Después de perder a su patrocinador principal, el equipo TotalEnergies corría peligro de desaparecer después de 27 temporadas, pero el presidente del equipo, Jean-René Bernaudeau, dijo L'Equipe que pudieron presentar la importante garantía bancaria mientras continúan buscando un patrocinador principal de reemplazo.

“La garantía bancaria ha sido presentada. Hemos cumplido con los requisitos éticos y de garantía bancaria. Tenemos que finalizar el presupuesto y presentarlo”, dijo Bernaudeau. El equipo todavía se enfrenta a una batalla cuesta arriba para continuar, ya que nueve corredores ya han firmado otros contratos, tres se han retirado y el resto necesita ser convencido para que asuman el riesgo en un futuro incierto.

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En busca de futuro – Los corredores aún sin contrato para 2027

“Es necesario completar un 70% para que la UCI apruebe la solicitud, y actualmente estamos en un 50%”, dijo Bernaudeau. “Necesitamos tener diez corredores bajo contrato y un patrocinador que proporcione una garantía bancaria antes de ser entrevistados en diciembre para finalizar el presupuesto. El final de mes es obviamente la fecha límite; nos prometimos que no iríamos más allá del 31 de octubre”.

El equipo necesita encontrar un patrocinador para el nombre, pero está encontrando el apoyo de la comunidad empresarial local de Vendée. “Hay una verdadera solidaridad, es muy alentador. Algunas puertas se han cerrado, pero todavía tenemos esperanza porque no necesitamos millones y millones”, dijo Bernaudeau.

“En el pasado, conseguí fácilmente los derechos de denominación y luego me costó encontrar el 10% restante. Hoy es todo lo contrario: hemos consolidado nuestra base, SA Vendée goza de muy buena salud financiera, siempre hemos pagado los salarios, no tenemos que preocuparnos por la depreciación y las inversiones ya se han hecho”.

La situación no es tan buena para otros dos equipos. La UCI no incluyó a los equipos que no presentaron todos los documentos esenciales antes de la fecha límite del 15 de octubre: había 12 en la lista, pero 14 solicitudes. En la lista faltan TotalEnergies, Kern Pharma, Flanders-Baloise y Euskaltel-Euskadi.

Si TotalEnergies estaba entre los dos ProTeams que faltaban de la lista de 12, sólo queda otro equipo pendiente, y muy probablemente sea Euskaltel-Euskadi.

Flanders-Baloise anunció a principios de agosto que cesaría sus operaciones después de 33 años en el pelotón, mientras que Kern-Pharma perdió a su patrocinador principal en mayo y el equipo no ha fichado a ningún corredor nuevo.

La salud del pelotón femenino parece sólida, con los 14 equipos WorldTour continuando y un ProTeam más incorporándose para 2027 gracias al nuevo equipo Decathlon CMA CGM.

Equipos WorldTour para 2027

Alpecin – Premier Tech

Baréin – Victorioso

Equipo Decathlon CMA CGM

EF Educación – EasyPost

Groupama – FDJ United

Lidl – Caminata

Lotto Intermarché

Equipo Movistar

Compañía neta INEOS

Equipo ciclista NSN

Red Bull – BORA – hansgrohe

Jogger de seguridad Soudal

Equipo Jayco AlUla (pendiente)

Equipo Picnic PostNL (pendiente)

Amarillo B. Ciclismo (Visma-Lease a Bike)

Equipo de los Emiratos Árabes Unidos – XRG

Movilidad Uno-X

Equipo XDS Astana

Equipos WorldTour femeninos para 2027

Seguros AG – Equipo Soudal

Capital escalable Canyon-SRAM

Educación EF

FDJ United – SUEZ

Fenix-Premier Tech

Salud impulsada por humanos

Lidl – TrekLiv AlUla JaycoMovistar Team

Equipo Picnic PostNL

Equipo SD Worx – Protime

Amarillo B. Ciclismo (Visma-Lease a Bike)

Equipo de los Emiratos Árabes Unidos L'IMAD

Movilidad Uno-X

Equipos profesionales femeninos

Equipo Cofidis Femenino

Decathlon CMA CGM

Laboral Kutxa – Fundación Euskadi

Lotto Intermarché Damas

Ma pequeña empresa

Mayenne Monbana Mi Pastel

St Michel – Hogar preferencial – Auber93

Equipo ciclista VolkerWessels

Equipos profesionales masculinos