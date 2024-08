El ciclista británico termina 13º en carrera de ruta y dice que fue “lento y perezoso”

Tom Pidcock admitió que su victoria en la medalla de oro en bicicleta de montaña en los Juegos Olímpicos de París, las celebraciones posteriores y las crecientes especulaciones sobre su futuro en Ineos Grenadiers lo han dejado “mentalmente un poco agotado”.

Pidcock terminó 13º en la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos, pero admitió que tuvo dificultades para reaccionar y desempeñar un papel activo en la larga e intensa carrera ganada por Remco Evenepoel de Bélgica.

“No tenía ese empuje extra; estaba un poco lento y perezoso, por lo que nunca estuve realmente en la carrera adecuada”, dijo Pidcock a un pequeño grupo de medios británicos después de la carrera.

“No me sentía yo misma. No dormí mucho después de la bicicleta de montaña y mucha gente me regaló tartas de cumpleaños el día de mi cumpleaños. Tuve que tomármelo con mucha calma toda la semana para intentar refrescarme. Además, estaba agotada mentalmente con los Juegos Olímpicos y todo lo demás que estaba pasando”.

Cuando se le pidió que aclarara su posición sobre su futuro, el hombre de Yorkshire dijo: “Sí, es por eso que estoy mentalmente un poco agotado”.

Pidcock no añadió nada más y el jefe de prensa de Gran Bretaña terminó rápidamente las entrevistas en ese punto.

El lunes, Pidcock ganó su segunda medalla de oro consecutiva en la prueba olímpica de ciclismo de montaña cross-country, recuperándose de un pinchazo para superar al francés Victor Koretzky con una maniobra audaz en la última vuelta.

Ese mismo día, el periodista Daniel Benson sugirió a través de su página de Substack que Pidcock podría intentar abandonar el Ineos Grenadiers, y que el equipo británico incluso estaría dispuesto a ayudarle pagando parte de su salario, que parece considerable. Los equipos rivales parecen saber que Pidcock podría negociar de alguna manera su salida de su contrato actual y cambiar de equipo.

Periódico flamenco Hoja de noticias Red Bull-Bora-Hansgrohe y Lidl-Trek son los dos equipos interesados ​​en fichar a Pidcock. Red Bull-Bora-Hansgrohe también ha sido vinculado con Remco Evenepoel, ya que buscan reforzar su plantilla después de la inversión de la marca de bebidas energéticas.

Noticias de ciclismo Varias fuentes han dicho que hay equipos interesados ​​en Pidcock, pero el jugador de Yorkshire no tiene una cláusula de salida en su contrato y, por lo tanto, tendría que forzar o negociar un acuerdo para dejar Ineos.

El director de rendimiento de Ineos, Scott Drawer, dijo: Noticias de ciclismo Durante el Tour de Francia, Pidcock es considerado una pieza clave del equipo británico.

“Tom Pidcock tiene contrato con nosotros hasta finales de 2027, así que nada de eso va a cambiar. Es un talento generacional”, dijo Drawer.

“Una de las aspiraciones a largo plazo de Tom será luchar por la clasificación general y creo que él también lo desea. Esperamos poder apoyarlo en esa misión. Sin duda, desempeñará un papel clave en el equipo en el futuro a largo plazo”.

El agente de Pidcock, Andrew McQuaid, desestimó cualquier rumor sobre un traspaso ante los medios, aunque destacó el atractivo de Pidcock, incluso si todavía tiene que confirmar su talento y sus ambiciones en el Grand Tour.

“¿Habría otros equipos interesados ​​en Tom? Es uno de los mejores corredores del mundo, muy pocos tienen su talento multidisciplinar, así que estoy seguro de que sí, pero esa no es una pregunta para hoy”, dijo McQuaid.

“El problema con los contratos a largo plazo es que las cosas pueden cambiar con el tiempo”, añadió McQuaid. “Tom firmó una extensión de cinco años en 2022 y ha logrado todos los objetivos hasta ahora, tal como se negociaron”.

Cuando sea contactado por Noticias de ciclismoUn portavoz de Ineos Grenadiers dijo: “No hacemos comentarios sobre 'especulaciones de transferencias' con respecto a nuestros corredores contratados”.

Pidcock fue visto ocasionalmente cerca del frente de la carrera del sábado, pero admitió que ahora estaba listo para un descanso debido a su fatiga mental y física.

Los Juegos Olímpicos eran un gran objetivo, pero también tenía como objetivo el Tour de Francia y superó el COVID-19, que lo obligó a abandonar el Tour después de dos semanas de carrera.

“Fue difícil volver a concentrarme”, admitió Pidcock, citando el impacto de ganar el oro en la carrera de bicicleta de montaña el lunes pasado.

“Pude concentrarme de nuevo y llegar con todo, pero esa carrera de bicicleta de montaña me agotó mucho y hoy no tuve ese impulso adicional. Simplemente estuve un poco lento y aletargado, así que nunca estuve en la carrera adecuada”.

Pidcock viajará a Gran Bretaña por un día el martes, pero quiere estar un tiempo lejos de los focos.

“Creo que me iré a casa un día el martes, antes de regresar a Andorra”, dijo.

“Dije desde el principio que me comprometería con la carrera en ruta, que sería el capitán de ruta. Dije que mi enfoque era la bicicleta de montaña y que después de eso, cambiaría mi enfoque a esto con los chicos y saldríamos a competir, a divertirnos.

“Mis expectativas eran participar en la carrera y, si conseguía una medalla, habría sido fantástico. Pero fui lento, apenas pude seguir pedaleando. No tenía fuerza. No me sentía yo mismo”.