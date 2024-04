El británico se retira de la carrera antes de la primera etapa porque los escáneres no revelan fracturas

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) no será titular en el Itzulia Basque Country después de sufrir una caída mientras entrenaba y ser trasladado al hospital.

Pidcock iba a ser uno de los titulares en la primera hora de la etapa inicial, una contrarreloj montañosa de 10 kilómetros con salida y llegada en la ciudad costera de Irún.

Pero según una publicación de Ineos Grenadiers en X, anteriormente Twitter, el británico se estrelló mientras realizaba el reconocimiento del recorrido y fue trasladado al hospital.

“Me caí en el reconocimiento esta mañana, el viento me sacó en una curva del circuito y me golpeé la cadera muy fuerte, y no puedo soportar peso en absoluto”, dijo Pidcock en un comunicado.

“Me voy a casa ahora. Me hicieron algunos escáneres y no mostraron nada, pero seguiremos mirando durante los próximos días porque no se siente muy bien”.

Más temprano ese mismo día, el equipo había hecho un anuncio vago sobre el incidente de Pidcock en una publicación en las redes sociales.

“Lamentablemente Tom Pidcock ha sido retirado de #Itzulia2024 después de estrellarse durante un reconocimiento del recorrido TT”, decía la publicación.

“Tras la consulta entre el médico de nuestro equipo y el equipo médico de carrera, Tom fue llevado a un hospital local para una evaluación adicional. Seguiremos actualizaciones”.

Recientemente noveno en Tirreno-Adriático y undécimo en Milán-San Remo, se esperaba que Pidcock participara en la acción en Itzulia País Vasco junto a su compañero de equipo Carlos Rodríguez antes de dirigirse a las Ardenas, donde terminó segundo en Amstel y Lieja-Bastoña-Lieja. el año pasado.

Muchos de los favoritos en Itzulia País Vasco han optado por salir en la primera hora de carrera en la contrarreloj de esta tarde para intentar evitar la lluvia que se espera para el resto del día.

