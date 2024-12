“Con tantos cambios, quiero asegurarme de tener tiempo para adaptarme a un nuevo entorno y conocer bien a mi nuevo equipo y a mis compañeros”.

Tom Pidcock ha anunciado que no competirá en ciclocross este invierno, sino que optará por centrarse en prepararse para la temporada de ruta de 2025 con su nuevo equipo Q36.5.

En una publicación de Instagram, Pidcock escribió que quiere aprovechar el tiempo para “instalarse en un nuevo entorno” con su nuevo equipo tras su salida del Ineos Grenadiers después de cuatro años. Agregó que planea regresar al ciclocross para la temporada 2025-26.

“El domingo vi mi primer ciclocross de esta temporada y me recordó que probablemente debería mencionar oficialmente que este año no correré ciclocross”, escribió el ex campeón mundial.

“Con tantos cambios, quiero asegurarme de tener tiempo para adaptarme a un nuevo ambiente y conocer bien a mi nuevo equipo y a mis compañeros. Pero hasta ahora, mi plan será regresar al campo el próximo año”.

Pidcock ha corrido campañas completas de ciclocross como junior, sub-23 y élite desde 2015-16, aunque realizó campañas reducidas en las últimas temporadas ya que se ha centrado más en las carreras en ruta. Esta temporada será la primera de su carrera sin carreras de ciclocross en el calendario.

Ha llevado el maillot arcoíris en las tres categorías de edad, ganando el título junior en Luxemburgo en 2017, el título sub-23 en Dinamarca en 2019 y el título élite en EE. UU. en 2022. La última victoria cruzada de Pidcock fue en la UCI. Hoy hace un año que se celebró el Mundial en Namur.

Si bien es posible que Pidcock no corra en ciclocross este invierno, los regresos de Mathieu van der Poel y Wout van Aert son inminentes.

El actual campeón del mundo, Van der Poel, hará su debut de temporada en la Copa del Mundo UCI en Zonhoven el 22 de diciembre y afrontará nueve carreras más, incluidas cinco rondas más de la Copa del Mundo, en el camino hacia la defensa de su título mundial en Lièvin el 2 de febrero.

Van Aert comenzará a competir el 23 de diciembre, enfrentándose a Van der Poel en el Superprestige Mol. Ha delineado un calendario reducido de seis carreras en las que se enfrentará a Van der Poel tres veces más en Exact Cross Loenhout (27 de diciembre) y en dos pruebas de la Copa del Mundo UCI en Dendermonde (5 de enero) y Hoogerheide (26 de enero).