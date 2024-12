La tres veces ganadora de la general, Amanda Spratt, y el tres veces ganador de etapa, Sam Welsford, también se encuentran entre los ciclistas australianos que aprovechan la oportunidad de correr frente a su público local.

Los actuales campeones australianos, Ruby Roseman-Gannon (Liv-AlUla-Jayco) y Luke Plapp (Jayco-AlUla), han sido confirmados como titulares en el Santos Tour Down Under 2025, y los corredores se encuentran entre un contingente cada vez mayor inscrito para fijar un número frente al público local en las primeras carreras de la temporada WorldTour y Women's WorldTour.

Junto a ellos en enero en Australia del Sur estará la tres veces ganadora general Amanda Spratt. La corredora de Lidl-Trek no se ha perdido ni una sola edición clasificada UCI del evento y también corrió en el precursor del evento designado 2.2 que comenzó en 2016 y luego ascendió de rango hasta el nivel Women's WorldTour en 2023.

Sam Welsford también volverá a estar en la línea de salida después de realizar un debut espectacular con su nuevo equipo Red Bull-Bora Hansgrohe en 2024, encontrando rápidamente su lugar entre el nuevo tren de velocidad.

“Tengo muchas ganas de volver a mi carrera de casa para comenzar la temporada”, dijo Welsford en un comunicado de prensa del Tour Down Under.

“Es un evento con muchos buenos recuerdos para nosotros, particularmente de este año, donde tomamos tres etapas, por lo que será fantástico volver al Santos Tour Down Under en 2025”.

Para los dos actuales campeones australianos, las carreras en Australia del Sur han sido fundamentales en sus inicios, y ambos dejaron una huella durante los años en que la pandemia de COVID-19 provocó la cancelación de las carreras internacionales durante dos años, pero el evento aún hizo todo lo posible para ofrecer una carrera nacional de alto calibre.

En 2021, Plapp, entonces sin fichar, llamó la atención de los equipos WorldTour en el evento nacional, primero con una gran victoria en la etapa 2 del Festival de Ciclismo de Santos y luego con una carrera abrasadora en Willunga. Allí se acercó a su compañero de equipo Richie Porte en la subida y luego cruzó la línea justo detrás del corredor que había demostrado ser un mentor tan valioso en el equipo Garmin Australia.

Luego, en 2022, Roseman-Gannon lanzó su carrera profesional en ruta con un estilo espectacular al lograr la victoria general durante su primera carrera para su nuevo equipo. Luego, la ciclista también ocupó el cuarto lugar en la general cuando la carrera regresó a las carreras internacionales con una designación Women's WorldTour en 2023.

El regreso de Plapp a la carrera WorldTour fue inicialmente como apoyo en Ineos Grenadiers en 2023 y luego se unió a la refriega nuevamente en 2024 con grandes esperanzas mientras corría para el nuevo equipo Jayco-AlUla. Acababa de ganar tanto el título contrarreloj como el título en ruta en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta, aunque su carrera en el sur de Australia terminó repentinamente con “mucha piel perdida”.

“Espero defender mi título nacional de carreras en ruta en Perth la semana anterior, por lo que podría ser la ventaja perfecta para el Santos Tour Down Under”, dijo Plapp en un comunicado de prensa de los organizadores de la carrera. Under no salió según lo planeado, después de que tuve que abandonar debido a una fuerte caída. Tenemos un gran equipo y esta vez estoy listo para una carrera mucho mejor”.

Otros corredores australianos confirmados incluyen a Simon Clarke (Israel-Premier Tech), que competirá en una decimocuarta edición, y Alex Edmondson (dsm-firmenich Post NL). Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) fue el primer corredor internacional confirmado para 2025.

La carrera comienza el viernes 17 de enero con el Tour Down Under femenino de tres etapas y luego continúa hasta el domingo 26 de enero, cuando se juega el final de la carrera WorldTour masculina de seis etapas en el centro de Adelaida.