La empresa proporcionó por primera vez ropa y uniformes de equipo para Movistar allá por los años 1980 y principios de los 1990.


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Movistar ha confirmado que la empresa vasca Etxeondo volverá a ser su patrocinador textil a partir de 2027, reviviendo una colaboración que duró gran parte de la histórica 'época dorada' de la histórica selección española de los años 80 y principios de los 90.

Etxeondo patrocinó por última vez a Movistar cuando era el equipo Reynolds, desde 1983 hasta mediados de la década de 1990, cuando el principal patrocinador del equipo era el banco español Banesto.

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