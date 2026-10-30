La empresa proporcionó por primera vez ropa y uniformes de equipo para Movistar allá por los años 1980 y principios de los 1990.

Movistar ha confirmado que la empresa vasca Etxeondo volverá a ser su patrocinador textil a partir de 2027, reviviendo una colaboración que duró gran parte de la histórica 'época dorada' de la histórica selección española de los años 80 y principios de los 90.

Etxeondo patrocinó por última vez a Movistar cuando era el equipo Reynolds, desde 1983 hasta mediados de la década de 1990, cuando el principal patrocinador del equipo era el banco español Banesto.

Durante ese tiempo, Reynolds/Banesto se convirtió en una fuerza pionera para el ciclismo español en el Giro de Italia y el Tour de Francia, mientras el país se recuperaba de su deslucida era de finales de los años 1970. El equipo ganó el Tour con Pedro Delgado en 1988 y luego con Miguel Indurain desde 1991 hasta 1995, e Indurain también consiguió las primeras victorias del país en el Giro en 1992 y 1993.

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El regreso de Etxeondo como patrocinador textil de Movistar cubre tanto al equipo masculino como al femenino, aunque el diseño real de la nueva equipación para ambos equipos probablemente no se revelará hasta principios de 2027.

“Estamos renovando una relación que se remonta a los años de Reynolds”, dijo Movistar en un comunicado de prensa del equipo. “Es una nueva fase que une la historia con el desarrollo de la indumentaria de competición”.

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“La aerodinámica, la comodidad y la protección en diferentes tipos de clima serán los principales puntos de nuestra colaboración”.

“Los conocimientos adquiridos tendrán beneficios más allá del ciclismo profesional. Etxeondo trasladará lo aprendido en el equipo al desarrollo de sus productos para mejorar la experiencia de quienes disfrutan cada día del ciclismo”.

Fundada en el País Vasco en 1976, Etxeondo lleva las últimas cinco décadas dedicada al diseño y desarrollo de ropa ciclista. Actualmente cuenta con dos bases, en las localidades de Irura (Gipuzkoa) y Castejón (Navarra).

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