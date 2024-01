Andar en bicicleta por la ciudad de camino a casa desde el trabajo o al salir a pasar la noche en la ciudad es una de las mejores sensaciones del mundo. En esas situaciones, nadie quiere dedicar mucho tiempo a prepararse. Ese es el objetivo de una bicicleta urbana: está lista para circular en cualquier momento y es cómoda para circular por la ciudad. Sin embargo, la visibilidad no es menos importante, por lo que eso significa asegurarse de que su bicicleta tenga luces integradas o tomar algo de nuestra lista de mejores luces para bicicletas .

Una forma de agregar aún más visibilidad es agregar iluminación más allá de solo una luz delantera y trasera. Incluimos un par de opciones en esa lista de luces y una de ellas es un juego de pedales. Los pedales Redshift Arclight no quitan nada a las luces delanteras y traseras de la bicicleta, pero añaden otra dimensión. En general, las luces de pedal tienen mucho sentido, pero el producto Redshift hace el trabajo mejor que la competencia. Si buscas ser lo más visible posible, sigue leyendo para ver qué nos gusta de los pedales Arclight y ver si suena bien para tu conducción.

Diseño y estética

Cada vez que puedo, hablo de la importancia de la moda para los diferentes tipos de conducción. A la mayoría de las personas les gusta que su equipo coincida con el tipo de conducción que realizan. No tendría sentido subirse a una bicicleta como mi querida bicicleta híbrida Priority Continuum Onyx y luego vestirme con un kit completo de lycra y un casco aerodinámico. En su lugar, será mejor que elijas uno de los mejores cascos para bicicletas de cercanías, como el Giro Escape MIPS – y ropa que te haga sentir cómoda. Quizás sea extremo, pero creo que tiene sentido y no se limita a la moda como los cascos y la ropa.

Tenemos una lista de los Los mejores pedales planos para bicicletas de carretera. pero notarás que casi todas las opciones son pedales de doble cara enfocados al viajero o pedales de bicicleta de montaña reutilizados. Dado que escribí ese artículo, ciertamente no estoy en desacuerdo con las opciones, pero si buscas una apariencia urbana, simplemente no hay mucho disponible. Los pedales Redshift Arclight son una de las dos únicas opciones en el mercado y realmente combinan con el estilo.

El cuerpo del pedal principal es un gran marco de metal plano que es casi exactamente cuadrado. Se extiende hasta 9,5 cm en cada dirección en los puntos más anchos, pero hay un ángulo en las esquinas que corta unos 25 mm cuando los pedales sobresalen del costado de la bicicleta. En la parte superior e inferior, donde se une el pie, no encontrarás pines estilo bicicleta de montaña listos para destrozar tus espinillas. En cambio, una serie de cinco crestas se ubican orgullosas de la base en la parte delantera y trasera de cada pedal en cada lado.

Al mirar los pedales, también verás un par de depresiones rellenas de plástico en la parte delantera y trasera. Parece que esto es un agarre adicional, pero el plástico visible es lo que hace que los pedales Arclight sean lo que son. Agárrelo por arriba y por abajo y un suave tirón liberará el imán que sujeta un módulo de luz en el cuerpo del pedal.

Hay dos módulos de luz por pedal y cada una de las cuatro piezas incluidas es exactamente igual a las demás. Son visibles a través de los cuerpos de los pedales delanteros y traseros, así como en el borde exterior y a lo largo del borde visible hay una tira de LED. Una sola pulsación enciende cada módulo de luz y gira a través de modos fijos, intermitentes o intermitentes ecológicos, y la duración de la batería cambia de tres horas a 11 y hasta 36 horas en el último modo.

Sin embargo, estos detalles estéticos no son en realidad la parte más singular del diseño. Para ello hay que observar cómo reaccionan los módulos de luz al movimiento. Cuando se enciende, cada luz detectará su orientación en el espacio. Los dos que miran hacia adelante brillarán en blanco a 50 lúmenes, mientras que los dos que miran hacia atrás cambiarán a una luz roja de 20 lúmenes. Gira la luz mientras pedaleas y los colores cambiarán y también entenderán si estás conduciendo o no. Treinta segundos sin movimiento los pondrá en modo de espera, mientras que 150 segundos los verán entrar en modo de suspensión y después de 24 horas, se apagarán por completo.

Actuación

Hay otro truco que consiste en que cada uno de los cuatro módulos de luz sea una copia exacta de los demás. En la base de cada módulo hay una conexión USB estándar. El conector permanece oculto dentro del pedal y, con una clasificación de resistencia a la intemperie IP64, no hay motivo para temer a las inclemencias del tiempo, pero extraiga cada módulo y se cargarán a través de cualquier puerto USB. Significa que cuando estás usando los pedales, el mayor punto de dolor desaparece por completo.

Redshift incluye un concentrador USB de cuatro puertos y el concentrador no es nada especial. Es posible que lo encuentre en una bolsa promocional en una conferencia con el nombre de alguna empresa patrocinadora impreso. Si alguna vez lo pierde, hay un sinfín de opciones disponibles en Amazon a precios de ganga. En pocas palabras, no es una solución complicada pero es genial porque en lugar de lidiar con puertos y cables USB para cada pedal o cada módulo de luz, solo necesitas conectar los cuatro módulos a un producto disponible en el mercado. El concentrador, con los cuatro módulos de luz, además de un puerto en una computadora, o cualquiera de los muchos cargadores USB que todos tenemos, y todas las luces se cargan a la vez.

Es simple y funciona, y así es como funcionan los pedales Redshift Arclights sin importar lo que estés mirando. Sacar los módulos de luz es tan fácil como cargarlos. No hay necesidad de pensar en ello, sólo dales un tirón. No hay posibilidad de que se suelten, pero tampoco hay ningún truco que recordar para sacarlos. Tampoco es necesario que recuerdes dónde van cuando los vuelves a colocar. Los conductores entienden la parte trasera roja y la delantera blanca, y Redshift logra esa señal visual de una manera que simplemente funciona.

En términos de brillo, también cumplen su función. Los números de lúmenes pueden parecer bajos, pero, por un lado, solo están destinados a garantizar que otros usuarios de la carretera lo vean. No son lo suficientemente brillantes como para mostrarte adónde ir, pero ese no es el punto. En cambio, se asegurarán de que usted sea visible por delante y por detrás, e incluso hacia los lados, y son lo suficientemente brillantes para ese uso. El movimiento también ayuda, ya que incluso con las luces encendidas en posición constante, estarán en movimiento mientras pedaleas. Es una forma inteligente de agregar visibilidad y Redshift hace que funcione muy bien.

Veredicto

En este momento, si desea agregar luces integradas a sus pedales, existen Redshift Arclight y Look Geo City Grip Vision. De los dos, Redshift ofrece en general un producto mucho más fácil de usar. Las luces Look son más difíciles de sacar del pedal, carecen de una solución de carga inteligente y solo son naranjas, no rojas y blancas. Sin embargo, ofrecen una ventaja y se relaciona con el área más grande donde los pedales Arclight tienen dificultades: el agarre. La parte superior de metal sin alfileres se ve muy bien, pero puede quedar resbaladiza según el zapato. Los pedales Look son igual de elegantes pero tienen mucho más agarre.

También vale la pena mencionar que los módulos de luz Redshift Arclight también funcionarán como luces delanteras y traseras. Necesitará el accesorio de montaje múltiple; luego, un módulo de luz montado verticalmente brillará en rojo mientras que un módulo horizontal brillará en blanco. Funciona bien, pero el precio de un módulo adicional y el soporte lo sitúan en estrecha competencia con una amplia gama de luces delanteras y traseras dedicadas.

Los pedales Redshift Arclight son una forma sencilla de añadir visibilidad a cualquier bicicleta de pedales planos. Son brillantes y visibles, fáciles de cargar y ayudan a los conductores a comprender su posición en la carretera mediante el uso de colores. Incluso puedes dejar las luces encendidas y las funciones de apagado automático se encargarán del proceso de apagado al final del viaje.

Especificaciones técnicas: pedales LED Redshift Arclight