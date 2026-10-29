Ruby Taylor, de 19 años, logra un enorme margen de victoria después de una salida en solitario y Harry Leask ataca desde un grupo de tres para hacerse con el escalón más alto del podio.

El primer clasificado australiano de las UCI Gravel World Series de 2027, Gravelista, coronó a dos ganadores de la primera serie muy diferentes. Ruby Taylor, de 19 años, se adjudicó la victoria femenina de élite y el medallista de plata olímpico en remo, el británico Harry Leask, ganó la categoría masculina de élite.

Ambos, sin embargo, cruzaron la meta solos en condiciones de barro y humedad después de que la carrera, por segundo año, se viera afectada por una curva fría en las condiciones de primavera. Esto resultó en un acortamiento del recorrido original de 135 km a 97,1 km con 1.154 m de desnivel.

Taylor se destacó en las condiciones para conseguir su primera victoria élite en la UCI Gravel World Series con un estilo dominante. La joven corredora, que ganó el título australiano junior de tierra hace dos años, cruzó la meta después de tres horas, ocho minutos y 36 segundos con un margen de casi nueve minutos sobre la competidora femenina más cercana, Laura Tomlinson, que corría en la categoría de 19 a 34 años.

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La corredora 40-44 Belén López Morales, que entre 2011 y 2013 consiguió el título español de contrarreloj en ruta, fue la siguiente en cruzar la meta y fue entonces un grupo de seis, incluida la británica Hayley Simmonds, que en casi 11 minutos lucharon por las siguientes plazas de la general y las dos plazas restantes del podio élite femenino.

La corredora de la categoría 35-39 Philippa Birch ganó ese sprint y luego las corredoras de la categoría élite femenina Karoline Risager Schmidt, que terminó entre las 30 primeras en el Campeonato Mundial de Gravel UCI en Nannup, y Amanda Poulsen tomaron las dos siguientes posiciones. Risager Schmidt y Poulsen también quedaron segundo y tercero en la categoría élite.

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Para Taylor, el paso más importante fue la continuación de un año en el que no sólo ha estado saliendo de las categorías inferiores, sino que ha irrumpido en una nueva categoría con victorias que a menudo han dejado atrás a sus rivales más mayores y con más experiencia.

La racha de éxitos ha cruzado disciplinas e incluye dos victorias de etapa en la ronda de tres etapas de la Superliga ProVelo del Tour de Tasmania más un título australiano U23 de XCO Mountain Bike que no solo la vio deshacerse de sus rivales de categoría sino que también compensó el déficit de un minuto en la línea de salida frente a casi todas las mujeres de élite en el recorrido, la única excepción fue la vencedora de élite Rebecca Henderson.





En la carrera de élite masculina en Gravelista, que comenzó y terminó en Seymour en Victoria, el campo incluía a los ex campeones de grava australianos Mark O'Brien y Connor Sens, así como al ex ganador de la carrera de la UCI Gravel World Series, Tasman Nankervis, pero Leask también se había marcado como una amenaza potencial con el segundo lugar en Devils Cardigan a principios de este año.

Leask, que después de remar también se convirtió en ciclista en la Copa América, hizo un movimiento temprano crucial con Nankervis y O'Brien.

“Otra carrera mojada y embarrada. Logré alejarme 3 arriba después de la subida principal a 30 km, luego pude conseguir una brecha en los últimos 6/7 km para cruzar la línea solo”, dijo Leask en una publicación en las redes sociales.

El piloto británico cruzó la meta en dos horas, 31 minutos y 16 segundos, 23 segundos por delante del segundo clasificado, Nankervis. O'Brien, cuatro segundos más atrás, acabó tercero en la categoría élite. Más de tres minutos después, un grupo de cuatro corredores cruzó la meta para luchar por el cuarto puesto, con Oliver Johnston a la cabeza.

Gravelista es uno de los primeros eventos de clasificación para el Campeonato Mundial de Gravel UCI 2027, que tendrá lugar en Châtel los días 26 y 27 de agosto.

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