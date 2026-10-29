Ruby Taylor, de 19 años, logra un enorme margen de victoria después de una salida en solitario y Harry Leask ataca desde un grupo de tres para hacerse con el escalón más alto del podio.


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El primer clasificado australiano de las UCI Gravel World Series de 2027, Gravelista, coronó a dos ganadores de la primera serie muy diferentes. Ruby Taylor, de 19 años, se adjudicó la victoria femenina de élite y el medallista de plata olímpico en remo, el británico Harry Leask, ganó la categoría masculina de élite.

Ambos, sin embargo, cruzaron la meta solos en condiciones de barro y humedad después de que la carrera, por segundo año, se viera afectada por una curva fría en las condiciones de primavera. Esto resultó en un acortamiento del recorrido original de 135 km a 97,1 km con 1.154 m de desnivel.

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Ronda gravelista UCI Gravel World Series en Seymour, Australia y ndash; un clasificado tardío de 2026 para el Campeonato Mundial de Gravel UCI de 2027