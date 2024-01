“No voy a mantener viva la historia de Cian-Jumbo-Bora durante otros tres meses”, dice el director DS Rolf Aldag

No hubo señales de la bicicleta y el equipo de 2024 preparados para Cian Uijtdebroeks en el campo de entrenamiento de Bora-Hansgrohe en Mallorca esta semana y Lennard Kämna y Dani Martínez ahora liderarán a Bora-Hansgrohe en el Giro de Italia en lugar del joven belga.

Uijtdebroeks es ahora piloto de Visma-Lease a Bike después de que él y Bora-Hansgrohe llegaron a un acuerdo para finalizar su contrato un año antes y el equipo alemán está dispuesto a superar la dolorosa división y centrarse en sus objetivos para 2024 con el nuevo líder del equipo, Primož. Roglič y sus otros corredores por etapas.

“Ya hemos planificado la temporada 2024 sin Cian Uijtdebroeks. Le habíamos trazado un plan, teníamos objetivos definidos para lo que habríamos hecho con él, pero él se sentía diferente al respecto”, dijo el director deportivo Rolf Aldag cuando inevitablemente surgieron preguntas sobre Uijtdebroeks durante el día de prensa de Bora-Hansgrohe. en Mallorca.

“En realidad, no creo que nos corresponda discutir los detalles ahora. Se encontró una solución con la que todos pueden vivir y por eso tenemos que mirar hacia adelante”.

Uijtdebroeks presionó para rescindir su contrato antes de tiempo, con acusaciones veladas de intimidación y maltrato en Bora-Hansgrohe mientras impresionaba en la Vuelta a España.

El equipo rechazó firmemente estas afirmaciones e insistió en que no hubo ningún delito por su parte después de algún tipo de investigación interna.

“Tenemos que estar seguros de que si las cosas no funcionan como deberían, entonces tenemos que investigarlo”, dijo Aldag.

“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la forma en que se ‘ejecutó’ fue bastante complicada y la forma en que se desarrolló en público no fue buena para el equipo, ni para él, y ciertamente no fue buena para el deporte.

“De toda la historia, este es el mayor arrepentimiento, simplemente no se ve bien”.

Aldag no ignoró los sentimientos de Uijtdebroeks después de la investigación interna del equipo, pero sí se preguntó por qué el propio ciclista no había mencionado nada antes.

“No quieres eso en tu equipo. Investigamos eso, escuchamos a todos nuestros corredores, pero realmente no encontramos nada”, dijo Aldag según lo informado por Het Laatste Nieuws.

“Por supuesto, eso no dice nada sobre la emoción que sintió Cian. Solo digo que no encontramos ningún indicio de que estuviera siendo excluido o intimidado. Lo que todavía me molesta es: si algo pasó en la Vuelta, ¿por qué no? ¿Inmediatamente lo puso sobre la mesa?

Aldag insistió en que saludaría a Uijtdebroeks en las carreras, pero evitaría cualquier animosidad.

“No voy a mantener viva la historia de Cian-Jumbo-Bora durante otros tres meses”, dijo Aldag.

“Eso no nos ayuda, por eso quiero terminar la historia. Ahora forma parte de Jumbo-Visma. Si lo veo en el ascensor le deseo un buen día. Somos el equipo Bora-Hansgrohe y ahora seguimos adelante sin él. ¿Tiene mucho talento? ¿Teníamos un plan para desarrollarlo? absolutamente lo hicimos”.

Aldag espera que el caso Uijtdebroeks ayude a modernizar y mejorar las reglas sobre contratos y transferencias de ciclistas, para evitar escenarios dolorosos similares en el futuro.

“Personalmente creo que es realmente malo para el deporte. Lo que pasó allí fue una muy mala señal para el deporte”, concluyó Aldag.

“No creo que deba repetirse y me entristece bastante que haya sucedido de esa manera”.

A principios de esta semana, el director general de Lotto-Dstny, Stéphane Heulot, afirmó RTBF que Visma-Lease a Bike intentó añadir a Andreas Kron a sus filas esta temporada baja de manera similar.

El equipo holandés respondió “él (Kron) se puso en contacto con nosotros y afirmó tener una cláusula en su contrato que le permitía irse si era a un equipo WorldTour”, pero resultó que no fue así y se retiraron.