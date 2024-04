Las bicicletas italianas, con razón o sin ella, tienen fama de ser elegantes, difíciles de manejar y caras. Muchas marcas aprovechan la herencia del ciclismo italiano, siendo Colnago, Bianchi y Campagnolo probablemente los mayores infractores. Últimamente ha habido una tendencia entre las marcas italianas a comercializar sus productos tanto como artículos de lujo como equipamiento deportivo.

Campagnolo tiene un grupo que cuesta 5.300 dólares y no ha invertido en sus componentes “asequibles” desde hace años. Colnago también ofrece sólo productos de alta gama. Basso es otra marca de bicicletas italiana que atiende a la gama alta: también tengo en prueba la Diamante SV equipada con Campagnolo Super Record de la marca en este momento, con un precio de más de 11.000 €, pero también es inusual para los consumidores que buscan una porción más asequible. del pastel de bicicleta italiano (¿tiramisú, tal vez?).

El nuevo Venta R sobre el papel parece derivar del Diamante, aunque es 8.000 € más barato, 2.849 €, o aproximadamente 2.400 £. Esto lo coloca en un espacio de mercado mucho más competitivo, entonces, ¿puede defenderse de los grandes nombres y, en última instancia, debería comprarlo?

Diseño y estética

Dejo constancia aquí y digo que creo que esta podría ser la bicicleta más atractiva en el congestionado espacio de £ 2-4k. Muchas bicicletas a este precio se parecen un poco, pero es difícil hacer que se vea el modelo real de una bicicleta. eso único. La postura de la moto, a falta de una palabra mejor, se deriva claramente de los modelos de gama alta de la marca. El tubo de dirección y la tija del sillín muy altos, combinados con una horquilla en la que se cuida el desplazamiento hacia delante justo después de la corona, seguido de hojas rectas, le dan un aspecto decidido. No es tan agresivo visualmente como el Diamante, lo que lo lleva a un extremo mayor, pero los genes de la familia aún están a la vista.

El tubo de sillín alto significa que la tija del sillín se levanta notablemente menos, algo que veremos más adelante, y un tubo superior que es un poco más horizontal, pero lo principal desde el punto de vista de esta revisión es que se ve. más caro de lo que es. Se ve bien. La pintura también es deliciosa; Muchas veces las empresas producen una bicicleta negra con logotipos en brillo/mate y la venden. Los habrás visto, todos los hemos visto. Esta es una bicicleta negra bien hecha. El cuerpo principal es negro, nada especial, pero los logotipos son de un hermoso color naranja cobrizo que cambia de color y lo eleva. Además, como es todo brillante, es fácil de limpiar, lo cual es una bendición durante el invierno.

En términos de geometría, le quita mucho a su hermano más premium, el Diamante SV. Ambas bicicletas comparten las mismas longitudes de tubo de sillín, tubo superior y vaina, así como los ángulos del tubo de sillín y del tubo de dirección. En lo que se diferencian es en que el Venta R tiene un alcance 5 mm más corto y, curiosamente, un stack 7,5 mm más bajo que su contraparte “más agresiva”. Esto se confunde un poco con el hecho de que el Diamante tiene un tubo de dirección 23 mm más corto, pero es probable que esta discrepancia tenga que ver con la cara. El Diamante SV tiene un tubo de dirección que es más bajo que el tubo superior gracias a un recorte y la figura de la pila. Es probable que se tome en el centro proyectado del tubo superior. Sin entrar en detalles de geometría, el Venta R es similar en muchos aspectos al Diamante, pero un poco más erguido y más corto.

Ambas bicicletas también son más erguidas que un básico de resistencia como la Canyon Ultimate, que como referencia tiene un tamaño 12,5 mm más bajo y un alcance 8 mm más largo para el tamaño equivalente.

Algo que creo que también es digno de elogio es el uso de una barra y potencia normales. Sí, hay enrutamiento de cables interno, pero los cables y mangueras ingresan al marco a través de un espaciador canalizado que abraza la parte inferior del vástago. Efectivamente significa que no puedes golpear totalmente las barras, lo cual, dado que es una bicicleta más vertical, es más probable que quieras hacerlo, pero la compensación es que puedes cambiar las barras sin tener que desmontar totalmente los frenos y las marchas.

También puedes cambiar la potencia con facilidad, aunque si no estás usando una potencia Basso, el espaciador acanalado no necesariamente encajará al ras debajo. Todavía significa que cuando llegue el momento de reemplazar los rodamientos de los auriculares tendrás que desmontarlos por completo, pero para los ciclistas que todavía están jugando con el ajuste, hace la vida más barata y más fácil.

Una cosa que vale la pena informar es que la parte delantera tiende a crujir si no aprietas bien el tapón de expansión. Quiero decir muy apretado. Por lo general, las marcas indican una especificación de torque para sus tapones, pero después de charlar con Basso me dijeron que no hay un máximo. Por muy desconcertante que fuera, pareció detener el crujido.

Actuación

Estacionando la parte delantera chirriante, la Basso Venta R es una bicicleta muy agradable de manejar. En su rango de precios, ciertamente se siente como una geometría más adecuada para los consumidores reales que para los entusiastas del cosplay de ciclismo profesional; la pila más alta y el alcance más corto de lo que quizás sea “normal” deberían ponerlo en el radar de los montadores de bicicletas y de aquellos que simplemente no quieren una bicicleta de carreras muy golpeada por igual. La ventaja del tubo de dirección más alto significa que puedes hacer que parezca cerrado, aunque en realidad esté más erguido, lo cual es clave cuando lo apoyas contra una cafetería.

Para volver a sumergirnos rápidamente en la gélida piscina de la charla sobre geometría, tener un tubo de dirección más alto hace que la bicicleta sea más larga para una configuración equivalente, así que ten esto en cuenta también. Básicamente, si aumentas la altura de la barra con espaciadores adicionales, efectivamente también estás moviendo las barras hacia atrás cada vez que las mueves hacia arriba gracias al ángulo del tubo de dirección. Menos espaciadores para la misma altura de barra significan una bicicleta más larga. Bien, eso es todo, ¡lo prometo!

Esta posición un poco más erguida (y de ninguna manera es una bicicleta de compras holandesa, para ser claros) significa que es encantadora para una conducción más orientada a la resistencia. Los bares también ayudan en esto. Son excelentes, de la marca de componentes interna de Basso, Microtech.

Hay un destello sutil y las gotas son buenas y espaciosas para seguir adelante. Otra ventaja de las barras redondas es que sigue siendo muy fácil montar accesorios sin tener que recurrir a soluciones inusuales. Luces, ordenadores y bolsas de bar son muy sencillos.

Estas barras redondas de alguna manera insinúan que las credenciales aerodinámicas de la bicicleta tal vez no sean las que obtendrías de una bicicleta de este precio derivada de un pedigrí más WorldTour, pero también creo que esta no es realmente una bicicleta para nerds aerodinámicos. Si desea maximizar su potencial de relaciones públicas de Strava, quizás busque en otra parte, pero como bicicleta que es agradable de manejar, la valoro mucho.

El manejo inspira confianza, ayudado por los sorprendentemente buenos neumáticos Continental Ultra Sport. Si bien se especificó que el kit de acabado alcanzaría un precio determinado, estos neumáticos de segundo nivel no me dieron motivo de preocupación ni siquiera en descensos sinuosos bajo la lluvia, y son mejores que algunos neumáticos que he montado en bicicletas que cuestan el doble. Mientras que algunas bicicletas como la Canyon Ultimate se sienten un poco nerviosas, esta se siente sólidamente plantada. Su manejo es muy similar al del Pinarello F7 o, quizás como era de esperar, al del Diamante SV.

Sus credenciales de “gran día de excursión” se ven ligeramente empañadas por el tubo del sillín extremadamente largo. Si bien estéticamente creo que se ve genial, da como resultado una cantidad muy pequeña de atascamiento de la tija del sillín, por lo que la parte trasera se siente muy rígida. Recomendaría aumentar el tamaño del neumático a largo plazo a un 30c más moderno o incluso a un 32c, lo que sospecho mejoraría casi por completo este problema.

A medida que avanza el cambio de cable, el 105 Di2 es lo mejor que se puede conseguir. Debo admitir que no salté de alegría ante la inclusión de una rueda dentada número 12, pero tampoco me lamenté nunca de su inclusión mientras conducía; Una vez marcado, el cambio es ligero y nítido, y el desviador delantero es especialmente rápido como un flash.

Quizás lo mejor sean los frenos, ya que el último 105 mecánico se beneficia de la tecnología 'Servo Wave' de Ultegra y Dura-Ace. En esencia, esto significa que las pastillas están espaciadas un 10% más, y la mayor parte del movimiento de las pastillas se realiza en la primera parte del recorrido de la palanca. En resumen, mejor modulación y menos posibilidades de roce del rotor.

Lo único que creo que le vendría bien a esta bicicleta son mejores ruedas. Aquí es donde la bicicleta se ha especificado más obviamente en términos de precio, y es más evidente que falta. Si observamos la Canyon Ultimate CF SL 7 de precio similar, viene con una potencia de barra de carbono (no necesariamente algo bueno, para tu información) y ruedas DT Swiss de aleación OEM. Los detalles tanto sobre el SL 7 como sobre estas ruedas son realmente escasos, pero por lo que puedo deducir hay algo de alrededor de 200 g de diferencia entre ellos. DT Swiss también es definitivamente un nombre más grande, y sospecho que también tendrá una base de llanta más ancha para adaptarse a las opciones modernas de ancho de neumáticos.

Valor

Las reseñas de bicicletas italianas son algo formuladas. La Colnago C68, la Colnago V4R y sospecho que en un grado similar la Diamante SV (aunque todavía no he podido revisar esta) comienzan diciendo que la bicicleta es hermosa y, en mayor o menor grado, Es bueno montarlo, antes de golpearlo por completo en la sección de valor. Justificar una bicicleta de carretera de 14.000 libras esterlinas desde el punto de vista del consumidor es casi imposible, pero justificar la Venta R es mucho más fácil. Tiene un precio razonable y es ideal para actualizaciones. Si deseas lo más brillante, esto te dará algunas de las felicitaciones de esa marca por una fracción del precio.

Cuando intenté averiguar cuál era el plan maestro de Campagnolo, lamenté el hecho de que intentaba imitar el modelo de negocio de Gucci et. al., pero sin ofrecer a los clientes leales a la marca ningún lugar razonable donde comprar. Aquí Basso lo ha hecho correctamente, tiene el Diamante -el vestido de alta costura de Chanel en esta metáfora que no se puede comprar- pero también tiene la Venta R, que es El bolso Chanel lo puedes comprar en Selfridges.

Si quieres ese pedigrí italiano, representa una buena relación calidad-precio, pero también es una bicicleta decente. Las especificaciones no son alucinantes, pero el conjunto de cuadros es excelente, los componentes son absolutamente de primera categoría por el precio, y está equipado con sensatez y es excelente para futuras actualizaciones.

Si le colocas un juego de ruedas de carbono de profundidad media, fácilmente engañarás a la gente haciéndoles pensar que es significativamente más caro de lo que es.

Veredicto

La Venta R es a la vez, dependiendo de cómo se mire, una droga de entrada que te dará una muestra genuina de esas superbikes italianas hiperpremium y una gran bicicleta en sus propios términos. Me gustaría ver mejores ruedas, pero por el precio y calzadas con neumáticos decentes, son más que aceptables. Dale tiempo y un poco de dinero para mejorarlo, y ponerle unas ruedas de carbono con neumáticos 32c lo convertiría en un viaje brillante para todo el día.

Más que eso, la Venta R representa un soplo de aire fresco, que sopla contra los vientos predominantes de la súper premiumización en el mundo de las bicicletas italianas, y por eso debe ser aplaudida.