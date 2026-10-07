No hay muchas cosas que no nos hayan gustado del SEEMEE 300, y ahora al mejor precio del año, esta luz trasera para bicicleta repleta de funciones representa una increíble relación calidad-precio.

Cuando se trata de la mejor luz trasera, Magicshine SEEMEE 300 ha establecido el estándar durante muchos años. Recientemente perdió su corona en Noticias de ciclismo Consejos de compra de luces para bicicletas para el nuevo SEEMEE 400 (actualmente disponible con un 20 % de descuento en el Reino Unido). Sin embargo, si la duración de la batería es su principal requisito, entonces el 300 anterior en realidad dura más que su hermano más caro.

En las ventas de Amazon Prime Big Deal Days, el precio del SEEMEE 300 bajó a solo £ 35,52, un enorme 41% de descuento sobre el precio de lista de £ 59,99.

Reino Unido: Magicshine SEEMEE 300: 59,99€ 35,52€

Estados Unidos: Magicshine SEEMEE 300: $59.99 $41.79

Nuestro redactor técnico senior, Will Jones, obtuvo una puntuación del SEEMEE 300 con un 96 % casi impecable durante sus pruebas y se vio obligado a criticar el Magicshine. Solo lo rebajará por las selecciones de modo ligeramente confusas y su brillo potencialmente deslumbrante (para otros ciclistas) a máxima potencia, siendo pequeñas objeciones.

Me encanta el SEEMEE 300 y he destacado muchas ofertas de Amazon desde que soy un cazador de ofertas en ciclismonoticias. Para mí, el brillo máximo de una luz trasera, en lo que respecta a mi propia seguridad, es una característica real (lo siento, otros conductores).

Como esta oferta tiene una duración limitada, le recomiendo que compre una mientras pueda.

Puedes registrarte para un y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa de £ 8,99 / $ 14,99 por mes.

Oferta Magicshine SEEMEE 300 en el Reino Unido

Ahorra 41% Magicshine SEEMEE 300: era £59.99 ahora £35.52 en Amazon Ahorre 41%. El descuento de Amazon Prime Big Deal Days en el Reino Unido reduce el SEEMEE 300 a solo £ 35. Viene repleto de funciones, incluidos dos LED que se combinan con un LED adicional orientado hacia abajo y proyectan un haz directamente en el suelo debajo de usted, lo que aumenta enormemente su visibilidad general.

Oferta Magicshine SEEMEE 300 en EE. UU.

Ahorra 30% Magicshine SEEMEE 300: era $59.99 ahora $41.79 en Amazon Ahorre 30%. Es posible que haya sido reemplazada por su hermana 400 como nuestra mejor luz trasera para bicicletas, pero el modelo anterior todavía tiene lo que se necesita, especialmente a este precio. Con una autonomía de 200 horas y características de seguridad mejoradas, incluido un sensor de movimiento inteligente que ajusta inteligentemente el brillo cuando frenas, ofrece un valor increíble.





No te extrañaremos con el Magicshine SEEMEE 300 en tu bicicleta.

La SEEMEE 300 tiene una de las mejores duraciones de batería de cualquier luz trasera del mercado con la friolera de 200 horas. Eso incluso supera al último SEEMEE 400 (107 horas) debido a la mayor potencia total del 400, con, por supuesto, 400 lúmenes.

Las funciones inteligentes incluyen la atenuación automática, que atenúa la luz para adaptarse a las condiciones de iluminación ambiental y prolonga la ya impresionante duración de la batería. Otra adición interesante es el sensor de movimiento, que actúa como una luz de freno, algo que es realmente útil si viajas habitualmente en medio del tráfico.

Sin embargo, lo mejor de la gorra SEEMEE 300s es la exclusiva luz LED orientada hacia abajo que ilumina un gran cono debajo de usted, brindando 360 grados de visibilidad efectiva.