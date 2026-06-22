A su precio completo, el Karoo 3 impresionó a nuestro experto en pruebas con su brillante pantalla táctil que lo convirtió en nuestra mejor opción para la navegación en bicicleta.

Amazon Prime Day comienza oficialmente mañana, 23 de junio, y da inicio a un gran espectáculo de compras de cuatro días que finaliza a la medianoche del 26 de junio. Como siempre, hay muchas ofertas de ciclismo disponibles y nuestras Día Prime de Amazon 2026 La página de ofertas de bicicletas será el lugar para encontrar las mejores ofertas a medida que las encontremos.

La mejor tecnología para ciclismo es un pilar de todas las ventas de Prime Day, y una de las primeras ofertas que hemos detectado es una de las mejores computadoras para bicicletas: el Hammerhead Karoo.

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Amazon ha bajado el precio a £ 303,49, el mejor del año, lo cual es una reducción poco común en un dispositivo de ciclismo de primera categoría que nuestros evaluadores han calificado en todas las iteraciones del ciclocomputador Karoo propiedad de SRAM.

Hace que valga la pena aprovechar esta oferta y, como todas las mejores ofertas de ciclismo, este descuento de Hammerhead solo está disponible hasta agotar existencias. También creo que, dado que también tiene el precio más bajo del año, es poco probable que sea más barato con las ventas de Amazon Prime Day.

Lo mejor para la navegación Ahorre £28.50 Karoo tiburón martillo: era £ 331,99 ahora £303.49 en Amazon El Hammerhead Karoo es nuestra elección como mejor ciclocomputador para navegación, obteniendo una calificación de 4,5 estrellas en nuestra revisión. También creemos que es un competidor formidable para las ofertas líderes de Garmin y Wahoo, y especialmente con este precio de Amazon Prime Day. Lea nuestro Revisión de Hammerhead Karoo.

En nuestra revisión de Hammerhead Karoo, lo calificamos con una calificación casi perfecta de 4.5 estrellas, y Noticias de ciclismo El probador Tom Wieckowski consideró en el momento de la prueba que era un digno aspirante al trono como mejor ciclocomputador.

Tom destacó que el Karoo “aportó muchísimo” y se basó en la pantalla táctil y la resolución líderes en su clase por las que era conocido el modelo anterior. Es posible que el Karoo no esté a la altura de nuestra mejor opción general, el Garmin Edge 1050, pero no se queda atrás. Especialmente si considera que el dispositivo Garmin le costará el precio total de £ 680. Aunque el Edge 1050 tiene un descuento del 7% en Amazon a £633,32.

El Karoo puede defenderse fácilmente del Garmin líder del mercado, y Tom destacó la experiencia de usuario similar a la de un teléfono inteligente del Karoo, y su pantalla táctil en el momento de la revisión era la mejor en una computadora para ciclismo. Es justo decir que las ofertas de Garmin y Wahoo ahora tienen un rendimiento de pantalla táctil a la par, pero a este precio, el Karoo es una compra muy atractiva.

En cuanto al tamaño, la pantalla Karoo es de alta definición de 3,2 pulgadas, el Edge 1050 mide 3,5 pulgadas y la resolución es la misma: 480 x 800 píxeles. Sin embargo, con su pantalla de cristal líquido y 1000 nits de brillo máximo, el Garmin Edge 1050 apenas supera la comparación, pero a un costo.

Se afirma que la duración de la batería es de 15 horas con uso normal, y la del Edge 1050 es de 20 horas, nuevamente con uso normal.

Esta oferta es solo para Amazon Reino Unido y no encontré ningún descuento significativo en la oferta destacada en Amazon EE. UU. A continuación, he incluido nuestro práctico verificador de precios, que mostrará los mejores precios en computadoras para bicicletas Karoo Hammerhead de otros minoristas, relevantes para su ubicación y territorio.