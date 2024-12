El equipo mantiene el familiar color azul oscuro y agrega un patrón de color sutil.

Soudal-QuickStep ha revelado un uniforme actualizado para la temporada 2025, una temporada que en muchos sentidos significará una nueva fase de existencia para el equipo belga de larga trayectoria en su transición a una vida más allá de su entrenador fundador, Patrick Lefevere, y su veterano líder, Julián Alaphilippe.

El nuevo uniforme conserva el azul oscuro familiar del equipo como color primario, pero incluye un patrón de fusión en movimiento con el rojo del patrocinador principal Soudal y un nuevo azul más claro, que según el equipo simboliza su afinidad con los clásicos del norte como Paris-Roubaix y la Vuelta a Flandes.

La indumentaria del equipo para 2025 sigue siendo diseñada por la empresa italiana Castelli, que tiene un acuerdo con Soudal Quick-Step para las próximas dos temporadas. Continuarán con bicicletas y cascos Specialized, mientras conservarán otros patrocinadores importantes como Safety Jogger y Renson, todos destacados en el kit 2025.

La diseñadora de uniformes de Castelli, Luisa Menini, dijo: “Quería agregar una sensación de frescura y experimenté con un desvanecimiento azul más claro y cuando se lo presentamos al equipo, formulamos un patrón que nos permitiría hacer un guiño a la gran historia de este equipo famoso.”

“Luego busqué integrar el rojo de Soudal de forma natural, como se vio en el traje T-Rex utilizado en la Vuelta del año pasado, que también proporcionó el lienzo perfecto para colocar los logotipos de los patrocinadores del equipo”.

La temporada 2025 de Soudal-QuickStep ya está empañada por cierta incertidumbre. El talismán del equipo, Remco Evenepoel, en torno a quien gira gran parte de la temporada, se está recuperando actualmente de un accidente reciente después de golpear la puerta de una furgoneta de correos estacionada mientras entrenaba en Bélgica. El doble campeón olímpico se rompió una costilla, un omóplato y la mano derecha.

“No se me permite hacer nada durante un buen mes”, dijo Evenepoel, según El Nieuwsblad. “El 6 de enero me harán otra exploración para ver si todo está creciendo correctamente”.

“Sólo entonces podremos elaborar un nuevo plan, pero espero volver a subirme a la moto a principios de febrero”. Evenepoel también dijo que esperaba volver a competir a mediados de abril, pero descartando una participación en el Giro de Italia del próximo año.

Soudal – Quick-Step recurrirá a jugadores como Mikel Landa, Tim Merlier y al nuevo fichaje Ethan Hayter para encabezar el equipo mientras Evenepoel regresa a las carreras.

Hayter se incorpora al equipo tras cinco temporadas en el Ineos Grenadiers. El inglés firmó un contrato por dos años y es uno de los siete nuevos corredores del equipo. Maximillian Schachmann regresa procedente de Red Bull-Bora-Hansgrohe, mientras que otros incluyen a jugadores como Dries van Gestel de Total Energies, Pascal Eenkhorn de Lotto-Dstny y Valentin Paret-Peintre, que llega procedente de Decathlon AG2R La Mondiale.

Del equipo belga sale un ciclista que ha sido sinónimo de ellos durante la última década, ya que el francés Julian Alaphilippe pasa a Tudor Pro Cycling en 2025.

Otros cuatro corredores experimentados abandonan el equipo: el ganador del Tour de Flandes 2021, Kasper Asgreen, en camino a EF Education-EasyPost, Gianni Moscon se muda a Red Bull-Bora-Hansgrohe, Fausto Masnada a XDS-Astana y Jan Hirt se dirige a Israel. Tecnología de primer nivel.

El equipo también está bajo una nueva dirección para 2025 tras la jubilación del fundador Patrick Lefevere. El veterano entrenador renuncia después de 22 temporadas al frente del equipo, con casi 1000 victorias bajo su liderazgo, incluidos 19 títulos mundiales, 22 Monumentos y la victoria de Remco Evenepoel en la Vuelta a España en 2022 como su única victoria en un Gran Tour. Le sucederá el director de operaciones, Jurgen Foré.

“Dejar un rol al que me he comprometido durante gran parte de mi vida es un momento que me cambia la vida”, dijo Lefevere.

“El ciclismo es un deporte que todavía me apasiona profundamente y ha sido un gran honor encabezar este hermoso equipo y crear tantos recuerdos especiales”.

El nuevo liderazgo buscará fortalecer la identidad bien establecida del equipo, y Castelli deseaba reforzarla en la creación del uniforme 2025.

“Siempre buscamos oportunidades para elevar el rendimiento”, afirmó el director de marca de Castelli, Steve Smith.

“Trabajar con un equipo tan motivado nos permite perfeccionar productos que destacan en aerodinámica, comodidad y protección contra los elementos. Los elementos gráficos del kit 2025 muestran un diseño joven y dinámico que refleja la energía, la motivación y la fuerte sinergia del equipo. entre Soudal Quick-Step y la división Race Performance de Castelli.”

“Me encanta el nuevo diseño y estaré orgulloso de lucirlo en 2025”, añadió Mikel Landa.

“La próxima temporada podría ser histórica para el equipo, ya que nos acercamos poco a poco a nuestra victoria número 1.000, y sería fantástico lograr este increíble hito con esta hermosa equipación”.