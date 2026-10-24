El ganador de etapa récord de la carrera espera ver el regreso del mayor evento del ciclismo a Gran Bretaña


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Mark Cavendish fue una de las muchas estrellas de la presentación de la ruta del Tour de Francia en París el jueves por la mañana y espera con ansias las tres primeras etapas en Gran Bretaña el próximo año.

A pesar de su comienzo accidentado, la primera etapa de 185 km entre la capital escocesa, Edimburgo, y la ciudad inglesa de Carlisle, bien puede ser una que convenga a los velocistas, ya que se vuelve llano antes de cruzar la frontera con unos 40 km para el final. Y si gana un velocista, vestirá de amarillo durante al menos un día.

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