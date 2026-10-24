El ganador de etapa récord de la carrera espera ver el regreso del mayor evento del ciclismo a Gran Bretaña

Mark Cavendish fue una de las muchas estrellas de la presentación de la ruta del Tour de Francia en París el jueves por la mañana y espera con ansias las tres primeras etapas en Gran Bretaña el próximo año.

A pesar de su comienzo accidentado, la primera etapa de 185 km entre la capital escocesa, Edimburgo, y la ciudad inglesa de Carlisle, bien puede ser una que convenga a los velocistas, ya que se vuelve llano antes de cruzar la frontera con unos 40 km para el final. Y si gana un velocista, vestirá de amarillo durante al menos un día.

Cavendish hizo precisamente eso en 2016, ganando la etapa inaugural en Utah Beach en Normandía cuando competía para el equipo Dimension Data, y respalda a otro velocista para repetir esa actuación en la carrera del próximo año.

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Después de ganar cinco etapas de la reciente Vuelta a España, su primer Gran Vuelta, la estrella británica Matthew Brennan ciertamente ha alzado la mano para lograrlo, e incluso habló sobre la posibilidad de vestir de amarillo cuando esté en España. Y aunque no mencionó a Brennan por su nombre, cuando se le preguntó, Cavendish reconoció que la posibilidad es real.

“Siempre me gusta cuando los velocistas tienen la oportunidad de ponerse el maillot amarillo en la primera etapa del Tour de Francia”, dijo después de la presentación.

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“Fui muy afortunado de tener esa oportunidad un par de veces y luego ponerme el maillot amarillo una vez en mi carrera, y es realmente agradable ver eso en la primera etapa en el Reino Unido.

“Ojalá podamos tener un ganador que constituya una buena historia para lo que será un fin de semana increíble”.

Cavendish experimentó dos Grands Départs británicas durante su larga carrera, primero en Londres en 2007, cuando corrió su primer Tour, y luego nuevamente en 2014, cuando se estrelló fuera de la competencia al final de la etapa inicial en Harrogate. Pero cree que el pueblo británico tiene una afinidad real con la raza.

“Creo que la gente todavía habla de ello hoy, 12, 13 años después. Desafortunadamente, esa etapa no terminó tan bien como esperaba, pero fue increíble experimentarlo y ver el Tour de Francia regresar allí”, dijo.

“Creo que existe una relación increíble entre Francia y el Reino Unido, y Gran Bretaña realmente aprecia el Tour de Francia por ser el mayor evento deportivo del planeta, y eso realmente se nota cuando llega allí.

“Poder verlo no sólo en una pequeña porción del Reino Unido, sino en Escocia, Inglaterra y Gales, es muy, muy espectacular.

“En realidad, en la segunda etapa a Liverpool, si es un día despejado, veremos mi casa en la Isla de Man desde el otro lado del mar, y conozco muy bien muchas de las carreteras, y estoy muy emocionado de ver la emoción que siempre hay por el Tour de Francia cuando la Gran Salida se realiza en el Reino Unido”.

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