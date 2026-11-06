El ex ganador ve una ruta que se adapta a todos los grandes nombres de la general, pero ¿podrá el Giro tentarlos a venir?


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El ex ganador del Giro de Italia, Vincenzo Nibali, ha dicho que en la ruta del próximo año Tadej Pogačar sería “el claro favorito”, pero que Paul Seixas también está listo para luchar por la maglia rosa.

La ruta del Giro 2027, que se dio a conocer el martes, incluye escalada y una contrarreloj cuesta arriba en un recorrido difícil que los organizadores RCS esperan que pueda atraer a algunos de los mejores corredores del pelotón.

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