El ex ganador ve una ruta que se adapta a todos los grandes nombres de la general, pero ¿podrá el Giro tentarlos a venir?

El ex ganador del Giro de Italia, Vincenzo Nibali, ha dicho que en la ruta del próximo año Tadej Pogačar sería “el claro favorito”, pero que Paul Seixas también está listo para luchar por la maglia rosa.

La ruta del Giro 2027, que se dio a conocer el martes, incluye escalada y una contrarreloj cuesta arriba en un recorrido difícil que los organizadores RCS esperan que pueda atraer a algunos de los mejores corredores del pelotón.

dando su valoración a La Gazzetta dello Sport, Nibali, que ganó la maglia rosa dos veces en 2013 y 2016, elogió el recorrido y los ligeros cambios realizados para 2027.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Es un Giro moderno, que continúa innovando sin perder sus vínculos con la tradición”, dijo. “Hablé de ello con (el nuevo director de carrera) Luca Guercilena, tal vez ya no haya un hat-trick de etapas horribles, pero las dificultades están distribuidas de manera más uniforme, y eso es ciertamente algo bueno”.

Sin embargo, la cuestión de cómo se desarrollará la carrera también dependerá en gran medida de quién decida competir, algo sobre lo que aún no sabemos mucho, pero Nibali cree que la ruta sería perfecta para las estrellas más importantes del deporte.

te puede gustar



¿Quién correrá realmente el Giro de Italia en 2027? Analizando las opciones que enfrentan Pogačar, Vingegaard, Seixas, Evenepoel, Del Toro y más



'Todo es posible': Paul Seixas abierto a competir en el Giro de Italia en 2027



“Tadej Pogačar es más que bienvenido”, dice el director del Giro de Italia, pero las etapas eslovenas no están diseñadas para atraer al cinco veces campeón del Tour de Francia

“Pogačar, si viniera, sería el claro favorito. Creo que la ruta también es muy adecuada para (Jonas) Vingegaard. Sería un buen desafío para (Remco) Evenepoel”, dijo.

“Y Seixas, después de terminar cuarto en el Tour en su debut, haría bien en participar. Lo vi en persona en Il Lombardia y me impresionó, creo que está listo para luchar por la victoria. Sube muy rápido y no se queda atrás en las contrarreloj, ni mucho menos… Leí que está interesado en venir, y no es casualidad”.

Si bien RCS, Nibali y muchos fanáticos podrían esperar ver a Pogačar, Vingegaard y Evenepoel alineados para el Giro, la realidad parece poco probable, ya que el jefe de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, ya dice que está en contra de la idea de que Evenepoel haga el doblete con el Tour, y es más probable que Pogačar apunte a la Vuelta si hace un segundo Gran Tour en 2027.

Como campeón defensor, Vingegaard bien podría optar por regresar y perseguir otra maglia rosa, mientras que hay muchas razones por las que Paul Seixas podría, sorprendentemente, optar por el Giro en lugar del Tour el próximo año.

Leer más: Por qué es posible que Paul Seixas no regrese inmediatamente al Tour de Francia en 2027

Qué leer a continuación



'Tengo la sensación de que están esperando ver dónde Paul Seixas empuja realmente a Tadej Pogačar' – Philippa York analiza una ruta 'no tradicional' del Tour de Francia 2027



Se revela la ruta del Giro de Italia Femenino 2027: contrarreloj cuesta arriba y brutal etapa final de montaña en un recorrido apto para escaladores



El Zoncolan, el Mortirolo (dos veces) y el Gavia – El Giro de Italia 2027 tendrá formato clásico y volverá a albergar ascensiones míticas

La esperanza de atraer estrellas internacionales puede ser grande, pero el Giro también puede contar con un talentoso grupo de corredores locales para luchar por el éxito en la carrera que ningún italiano ha ganado desde el propio Nibali hace 10 años.

“(Giulio) Pellizzari, (Davide) Piganzoli, (Giulio) Ciccone: en un Giro como este, tendrán mucho espacio para expresarse”, dijo Nibali. Pellizzari tiene mucho tiempo para corregir algunos fallos, Piganzoli está creciendo rápidamente y Ciccone encontrará una mayor motivación con el cambio de equipo. Necesitan creer en ello”.

Y en cuanto a las etapas decisivas, las monstruosas etapas 16 y 20 encabezan, por supuesto, la lista de Nibali, pero él predice que la carrera estará abierta hasta el final, tal es el diseño equilibrado de la ruta.

“La etapa de Valtellina (16) es brutal. Hay 5.700 metros de desnivel positivo, por lo que incluso la idea de escalarla es difícil”, dijo. “Y es histórico, porque el Paso Gavia, en medio de un doble Mortirolo, en el lado más duro, nunca se había visto antes. Un día brutal, potencialmente decisivo.

“Y luego, antes del Zoncolan, no subestimaría la subida a Madonna di Campiglio (en la etapa 18). En resumen, no se puede cometer un error en la última semana. Y con el Zoncolan en el penúltimo día, la carrera podría permanecer abierta hasta el final. Tal vez alguien podría correr un poco 'conservador', relativamente hablando, y darlo todo en el Zoncolan”.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.