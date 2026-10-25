El equipo holandés dice “Parece una ruta que debería adaptarse muy bien a varios de nuestros ciclistas” mientras se presenta la ruta en París.

Visma-Lease a Bike ve muchas oportunidades para sus líderes en el Tour de Francia 2027, donde probablemente estarán liderados por el dos veces ganador Jonas Vingegaard, quien se estrelló en la edición de este año, Wout van Aert, y potencialmente el velocista Matthew Brennan.

Después de que se revelara la ruta el jueves en París, el director de carreras Marc Reef comentó sobre las 21 etapas, donde dos contrarreloj, seis etapas de montaña y una brutal etapa reina en los Pirineos decidirán el próximo maillot amarillo.

“A primera vista, parece una ruta bastante equilibrada, con varias etapas de sprint planas, finales explosivos y etapas de montaña difíciles”, dijo Reef.

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“Destacan especialmente las dos contrarreloj largas y relativamente planas. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos algo así en el Tour. En comparación con el año pasado, cuento menos llegadas a la cima y, en mi opinión, podrían haber sido más. En definitiva, es una ruta interesante”.

Según Reef, solo hay tres finales en cumbre en el recorrido de 2027: la etapa 9 hasta Grand Colombier, la etapa 11 hasta Les Saisies y la etapa 18 hasta Saint-Lary-Soulan Col du Portet.

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Sobre el papel, es una ruta más a favor del subcampeón de este año, Remco Evenepoel, que de Vingegaard, pero es el campeón defensor Tadej Pogačar a quien ambos corredores buscarán arrebatarle el primer puesto en julio.

Vingegaard se rompió la clavícula y abandonó la carrera de 2026 en la etapa 15, y no ha vuelto a correr desde entonces; cuando regrese a la acción en 2027, todo se tratará de llegar a su principal objetivo del Tour en plena forma.

Reef señaló lo importantes que serán las dos contrarreloj para la general, con un total de 71 kilómetros, pero también cómo los días hasta Sallanches y el Col du Portet serán cruciales mientras Vingegaard busca derrotar a Pogačar por primera vez desde 2023.

“(Las etapas 9 a 11 son) donde los contendientes de la general se enfrentarán por primera vez. Estas son etapas que podrían venirnos bien. Correr en el circuito del Campeonato Mundial también añade una dimensión extra al Tour”, dijo.

“La última vez que tuvimos tantos (kilómetros CRI) fue en 2012. Además, la mayoría de los recorridos son relativamente planos. La contrarreloj es una disciplina en la que trabajamos mucho y en la que invertimos mucho. En general somos muy fuertes en esta área y tenemos varios especialistas en el equipo. Estas carreras contra el crono jugarán un papel importante en la clasificación general.

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El dúo de etapas de los Pirineos es “donde se decidirá la carrera”, según Reef, en las etapas 18 y 19. Con 5.400 m de desnivel positivo en la primera, no es sólo la etapa más dura de la 114ª edición, sino una de las más difíciles de los últimos tiempos, y sería un lugar donde un Vingegaard en plena forma debería prosperar.

“A algunos televidentes puede resultarles más difícil identificarse con las subidas de la ruta del Tour de Francia de este año, pero todavía hay algunas etapas fantásticas. Los finales en la cima del Grand Colombier y el Col de Portet son ciertamente algo que esperamos con ansias. La etapa final en París es otro punto culminante, por supuesto”, dijo Reef.

“Parece una ruta que debería adaptarse muy bien a varios de nuestros corredores. Nuestra tarea ahora es analizar la ruta a fondo y utilizar ese análisis para desarrollar un plan que nos brinde las mejores posibilidades posibles de éxito como equipo. Una cosa es segura: esta ruta nos ofrece muchas oportunidades para lograr grandes cosas”.

El Tour comienza el 2 de julio de 2027, con una etapa plana desde Edimburgo en Escocia hasta Carlisle en Inglaterra, donde podrían traer a Brennan como debutante, junto con su líder superestrella de la Vuelta, Van Aert, quien sin duda tendrá sus propias oportunidades en la gran cantidad de etapas con garras, y apuntar a conseguir el primer maillot amarillo con el británico en sus carreteras locales.

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