El equipo holandés dice “Parece una ruta que debería adaptarse muy bien a varios de nuestros ciclistas” mientras se presenta la ruta en París.


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Visma-Lease a Bike ve muchas oportunidades para sus líderes en el Tour de Francia 2027, donde probablemente estarán liderados por el dos veces ganador Jonas Vingegaard, quien se estrelló en la edición de este año, Wout van Aert, y potencialmente el velocista Matthew Brennan.

Después de que se revelara la ruta el jueves en París, el director de carreras Marc Reef comentó sobre las 21 etapas, donde dos contrarreloj, seis etapas de montaña y una brutal etapa reina en los Pirineos decidirán el próximo maillot amarillo.

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