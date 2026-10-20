Después de 50 semanas alejado del ciclismo competitivo, el tres veces campeón del mundo de ciclocross está “más feliz que nunca” con el nuevo equipo

Hace cincuenta semanas, Fem van Empel se puso por última vez un dorsal. Luego, el tres veces campeón del mundo de ciclocross se alejó de la carrera por un largo descanso. El sábado, regresó a la acción en el C2 Berencross en Meulebeke con una nueva configuración para ciclocross, Specialized TMRW y un nuevo reinicio de su floreciente carrera.

“Ha pasado casi un año desde mi última carrera, y volver a este punto ha sido un viaje en sí mismo. Dar un paso atrás no fue fácil, pero estoy increíblemente orgullosa de las decisiones que tomé. ¡Estoy deseando volver a competir! Divirtámonos. Nos vemos mañana”, publicó en Instagram.

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