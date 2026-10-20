Después de 50 semanas alejado del ciclismo competitivo, el tres veces campeón del mundo de ciclocross está “más feliz que nunca” con el nuevo equipo

Hace cincuenta semanas, Fem van Empel se puso por última vez un dorsal. Luego, el tres veces campeón del mundo de ciclocross se alejó de la carrera por un largo descanso. El sábado, regresó a la acción en el C2 Berencross en Meulebeke con una nueva configuración para ciclocross, Specialized TMRW y un nuevo reinicio de su floreciente carrera.

“Ha pasado casi un año desde mi última carrera, y volver a este punto ha sido un viaje en sí mismo. Dar un paso atrás no fue fácil, pero estoy increíblemente orgullosa de las decisiones que tomé. ¡Estoy deseando volver a competir! Divirtámonos. Nos vemos mañana”, publicó en Instagram.

Y la joven ciclista holandesa volvió a saltar al barro y a la pelea, recorriendo el circuito de Flandes Occidental en Meulebeke para conseguir el cuarto puesto.

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A finales de octubre del año pasado, la ciclista holandesa de 23 años celebró la victoria número 50 de su carrera en ciclocross, ganando sobre barro en Exact Cross Heerderstrand. Una semana después, dejó de competir durante Koppenbergcross y luego se tomó un tiempo libre “por mi salud mental y bienestar”, lo que la llevó a una separación permanente de su equipo Visma-Lease a Bike.

La tres veces campeona del mundo de ciclocross, agente libre a partir de 2026, confirmó en septiembre un contrato con el FDJ United-Suez como su “nueva aventura”, tras registrar la escuadra francesa Women's WorldTour un nuevo equipo de ciclocross para la temporada 2026-2027, el Specialized TMRW.

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“Me tomé el tiempo para recuperarme. Y he sido más feliz que nunca desde entonces. He viajado mucho. Al hacerlo, llegué a conocerme a mí misma de una manera diferente. No me habría perdido esto por nada del mundo”, dijo antes de Beremcross a VRTla emisora ​​​​de lengua flamenca, según informó NOS.

“Había perdido el gusto por el ciclismo. Ya no podía practicar un deporte de alto nivel como me gustaría”.

Marie Schreiber se alejó del campo y continuó su racha de podios en carreras de ciclocross C2 de principios de temporada con una tercera victoria en cuatro largadas. Detrás del ciclista luxemburgués, una ola de ciclistas holandeses ocupó los siguientes ocho lugares, Anik van Alpen (777TV CX) en segundo lugar y Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions) en tercer lugar, con Van Empel corriendo por delante de Ceylin Del Carmen Alvarado (Fenix-Premier Tech).

“El número de veces que he subido a una bicicleta de ciclocross este año se puede contar con los dedos de una mano. Se necesita un poco de tiempo para acostumbrarme a empezar de nuevo aquí. No todo lucirá tan elegante como debería hoy. Pero me estoy tomando el tiempo para trabajar en eso también”, dijo.

Van Empel fue el primero de los cuatro ciclistas en debutar con Specialized TMRW esta temporada, otras compañeras de equipo Anja Grossmann, Amandine Muller y Célia Gery aún no han comenzado sus temporadas de ciclocross. El año pasado, Gery obtuvo la medalla de bronce femenina sub23 en el Campeonato Mundial de ciclocross en Hulst, mientras que Muller fue quinto, ambos compitiendo para Francia.