El polivalente ciclista suizo continuará un calendario multidisciplinario 2027-2028

La ex campeona mundial de mountain bike y olímpica Jolanda Neff formará parte del equipo Fenix-Premier Tech durante dos años a partir de 2027, anunció el equipo belga.

A sus 33 años, la ciclista suiza tiene experiencia en carretera y ciclocross, pero es más conocida por sus hazañas en la bicicleta de montaña, una disciplina en la que ha cosechado muchos éxitos.

No solo ganó el oro olímpico en Tokio, sino que también fue campeona mundial de cross-country en 2017 y ganadora del maillot arcoíris del maratón MTB de cross-country el año anterior. También cuenta con 16 victorias en carreras de élite de la Copa del Mundo en su carrera.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Si bien es posible que Neff no haya tenido tanto éxito en el campo de ciclocross, tiene un total de 11 victorias, dos de ellas la temporada pasada, cuando fue competitiva en cada carrera que participó.

En la carretera, Neff nunca ha ganado por encima del nivel .2, pero ya en 2014 consiguió el tercer lugar en el Trofeo Alfredo Binda, entonces una carrera de alto nivel de la Copa del Mundo, y fue cuarta y quinta en la clasificación general en la carrera por etapas UCI Women's WorldTour, Tour de Suiza, en 2021 y 2022, respectivamente.

te puede gustar



La recién coronada campeona mundial Felicity Wilson-Haffenden abandona Lidl-Trek para ir a Fenix-Premier Tech



FDJ United-Suez ganan la lucha por uno de los mayores talentos del ciclismo cuando Anja Grossmann, de 17 años, ingresa directamente al WorldTour



La escaladora suiza Steffi Häberlin cambia SD Worx por Canyon-SRAM con “más por desbloquear” – Análisis

Neff ha corrido las dos últimas campañas de ciclismo de montaña para el equipo Cannondale Factory Racing, pero la desaparición de ese equipo, que coincide con el traslado de la compañía a los Países Bajos, la obligó a buscar un equipo en otro lugar, y Fenix-Premier Tech parece una buena opción.

“Estoy muy emocionado de unirme a Fenix-Premier Tech, un equipo que une el ciclismo de montaña, el ciclocross y las carreras de ruta a un nivel de clase mundial”, dijo Neff en un comunicado del equipo.

“Dedicaré mi corazón y mi alma a convertirme en un mejor ciclista en todos los aspectos, además de compartir toda mi experiencia con otros ciclistas. Siempre he admirado cómo este equipo pone un fuerte enfoque en las mujeres y en la creación de estructuras profesionales para ellas, así como en el desarrollo de ciclistas jóvenes con una visión a largo plazo. ¡Espero hacer una gran contribución a Fenix-Premier Tech y estoy deseando empezar a competir!”

Fenix-Premier Tech y su equipo hermano, Alpecin-Premier Tech, son un verdadero equipo multidisciplinario con varios ciclistas en toda la plantilla que viajan tanto dentro como fuera de la carretera. Sólo en el lado femenino, el equipo cuenta con los ganadores de la Copa del Mundo de ciclocross Aniek van Alphen y Puck Pieterse, así como con la ex campeona del mundo Ceylin de Carmen Alvarado. Pieterse también fue campeón del mundo de ciclismo de montaña y ganó las clasificaciones de mejor ciclista joven y de montaña en el Tour de Francia Femmes avec Zwift, junto con un puñado de clásicos de primer nivel.