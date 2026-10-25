El polivalente ciclista suizo continuará un calendario multidisciplinario 2027-2028


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La ex campeona mundial de mountain bike y olímpica Jolanda Neff formará parte del equipo Fenix-Premier Tech durante dos años a partir de 2027, anunció el equipo belga.

A sus 33 años, la ciclista suiza tiene experiencia en carretera y ciclocross, pero es más conocida por sus hazañas en la bicicleta de montaña, una disciplina en la que ha cosechado muchos éxitos.

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