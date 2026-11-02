“Es importante esperar lo suficiente y tomar una decisión bien meditada”, afirma el belga

Wout van Aert sigue siendo tímido sobre su posible regreso al ciclocross esta temporada, diciendo que su calendario aún no está decidido pero que “ya le entran ganas” de correr en el barro.

Como dijo Thomas Franken El Nieuwsblad del viernes, especular sobre los posibles programas CX de Wout van Aert y Mathieu van der Poel es prácticamente un pasatiempo belga a estas alturas, y la tradición continúa como siempre.

Si bien Van der Poel no ha dado muchas esperanzas de pasar mucho tiempo sobre la bicicleta CX este invierno, Van Aert ha dado a sus fanáticos más razones para tener esperanzas, particularmente con el Campeonato Mundial que tendrá lugar en Bélgica en enero.

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Es la primera vez en seis años que el Mundial se celebra en su país de origen, y la primera desde 2016 que se permitirán espectadores, y el Mundial de 2021 se llevará a cabo sin multitudes debido a la pandemia de Covid.

“Ya me estoy picando”, admitió. Medios DPG. “Pero para mí es importante esperar lo suficiente y tomar una decisión bien pensada, porque la temporada de ruta sigue inmediatamente a la temporada de ciclocross, por lo que tengo ambiciones”.

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Después de haber corrido la Vuelta a España y el Campeonato Mundial de Ruta, Van Aert recientemente cambió su enfoque al ciclocross, por lo que duda en comprometerse con un calendario todavía, a pesar de que la temporada de cross ya está en marcha.

“Sólo llevo una semana entrenando. La atención sigue estando en lo básico y todavía no he hecho ningún trabajo específico”, afirmó. “Dadme otras tres semanas para ver cómo es mi estado físico y cuánto más entrenamiento necesito antes de estar listo para la carrera. Por ahora, nada está escrito en piedra”.

Confirmó que permanecerá en Bélgica hasta principios de diciembre, y luego asistirá al campo de entrenamiento de carretera de Visma-Lease a Bike el 8 de diciembre.

Si se repite ese patrón de los últimos cinco años, el debut de Van Aert, si decide competir, probablemente se produzca solo hacia finales de diciembre, con una campaña corta pero agradable, probablemente todo lo que sea posible antes de que deba concentrarse en la preparación en carretera, con sus principales objetivos en los Clásicos de Primavera llegando solo unas semanas después de la conclusión del calendario cross.

El año pasado, hizo su debut en CX en la Copa del Mundo en Amberes el 20 de diciembre, y tenía la intención de competir al menos hasta mediados de enero, pero su temporada se vio truncada cuando se lesionó el tobillo en Exact Cross Mol el 2 de enero.

Sin embargo, podría verse tentado a alargar su temporada este invierno, ya que el Campeonato Mundial tendrá lugar en Oostende a finales de enero.

“Un Campeonato Mundial en casa es más atractivo que un Campeonato Mundial lejos”, dijo. “Ya participé en un Campeonato del Mundo en Ostende en 2021 sin espectadores y me encantaría poder probarlo con una gran multitud”.

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