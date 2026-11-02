“Es importante esperar lo suficiente y tomar una decisión bien meditada”, afirma el belga


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Wout van Aert sigue siendo tímido sobre su posible regreso al ciclocross esta temporada, diciendo que su calendario aún no está decidido pero que “ya le entran ganas” de correr en el barro.

Como dijo Thomas Franken El Nieuwsblad del viernes, especular sobre los posibles programas CX de Wout van Aert y Mathieu van der Poel es prácticamente un pasatiempo belga a estas alturas, y la tradición continúa como siempre.

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