“Si tienes buenas piernas, inmediatamente te pones delante en las dos primeras vueltas”, dice el belga tras salir desde el puesto 28

Wout van Aert sintió los efectos de un duro bloque de entrenamiento en carretera en la novena prueba de la Copa del Mundo de ciclocross UCI en Benidorm, quedando en cuarto lugar detrás de Thibau Nys.

El belga había ganado en España en las dos ediciones anteriores de la prueba, pero esta vez tuvo que remontar una mala posición en la parrilla y una mala salida que le dejó en la 28ª posición.

Van Aert tuvo que abrirse paso en un circuito rápido, llegando al grupo delantero a mitad de la carrera de ocho vueltas. El piloto de 30 años tuvo que recortar distancias con Lars Van der Haar y Eli Iserbyt en la penúltima vuelta para seguir luchando por la victoria.

Van Aert estaba visiblemente cansado como resultado de sus esfuerzos y fue empujado hacia el grupo líder cuando el campeón europeo Thibau Nys lanzó su ataque ganador justo después de la gran rampa final. Intentó seguirlo, pero se quedó sin fuerzas con Nys e Iserbyt en el camino, mientras que Van der Haar lo adelantó en las etapas finales para reclamar el último lugar en el podio.

“Fue una carrera súper rápida, realmente no me sentí muy bien”, dijo Van Aert. “Tuve un mal comienzo y luego sentí que ya no iba a ser mi día.

“Estuve razonablemente al límite desde el principio. No me sentía muy fresco y me llevó mucho tiempo llegar al grupo delantero. Eso nunca es una buena señal. Si tienes buenas piernas, inmediatamente llegas al frente”. en esas dos primeras vueltas.”

Van Aert dijo que se estaba reservando para hacer un gran ataque al final de la carrera, habiéndose mantenido en la parte trasera del grupo principal, que se redujo de 15 corredores a ocho cuando la carrera llegó a su desenlace, después de ascender. el campo.

“En las últimas vueltas tuve que apostar por un buen ataque, pero Thibau fue más fuerte en la última vuelta. Sentí que tenía que ahorrar (energía), pero en la penúltima vuelta tuve que acortar distancias con Iserbyt y Van der Haar ya”, dijo.

“A partir de entonces ya no tuve un plan claro. Sólo intenté seguirlo, pero comencé demasiado detrás de Thibau y luego lo vi alejarse, era excepcionalmente fuerte.

“También dije que Thibau era a quien tenía que vigilar. Y cómo aceleró en la última vuelta, chapeau”.

Van Aert se perdió el Campeonato de Ciclocross de Bélgica la semana pasada y, en cambio, viajó a España para un campo de entrenamiento intensivo en carretera con Visma-Lease a Bike. Está previsto que haga su debut en carretera en 2025 con la Clásica Jaén y la Volta ao Algarve a mediados de febrero, con las Clásicas de primavera, el Giro de Italia y el Tour de Francia en su agenda más adelante este año.

El belga, sin embargo, afirmó que la concentración no es excusa para “no tener piernas para marcar la diferencia” en Benidorm.

“Fue un período intensivo con muchas horas de entrenamiento”, dijo. WielerFlits antes del inicio. “Ayer tuve un buen día de descanso. Así que eso no debería ser una excusa.

“He entrenado duro, pero cada uno viene aquí con su propia preparación. Tampoco quiero llamar a eso una excusa. Es solo que un día es diferente al siguiente. Ciertamente no estuvo mal, porque regresé de lejos. Pero no tenía la pierna para marcar la diferencia”.

Van Aert no participará en el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI esta temporada, lo que marca la tercera vez en cuatro temporadas que se perderá el evento principal de la temporada. En cambio, la ronda de la Copa del Mundo del próximo sábado en Maasmechelen –y otro duelo con Mathieu van der Poel– acogerá su final de temporada.

“Sospecho que regresaré un poco más fresco”, dijo. “Pero fue un viaje agradable a España. Espero poder llegar a Maasmechelen con mejores sensaciones”.

A pesar de un resultado relativamente decepcionante en Benidorm, Van Aert se mostró positivo sobre la carrera (que se disputó en un recorrido seco, rápido y arenoso) y su organización en medio de rumores de que pretenden albergar el Mundial de ciclocross de 2029.

La prueba no ha visitado España desde que se corrió en Getxo en 1990, mientras que las próximas cuatro ediciones visitarán Francia (Liévin), Países Bajos (Hulst), Bélgica (Ostende) y Países Bajos (Hoogerheide).

“Es algo muy positivo que una organización española quiera organizar un Campeonato del Mundo”, dijo Van Aert Wielerflits. “En los próximos años permaneceremos demasiado cerca de Bélgica. Por lo tanto, sería un buen cambio, aunque debo decir que el campo podría ofrecer un poco más para un Campeonato del Mundo”.