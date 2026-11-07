El ex director de rendimiento de Lotto, Aike Visbeek, se une al ProTeam para la temporada 2027


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Unibet Rose Rockets ha dado la bienvenida a bordo a un nuevo director de carreras: Aike Visbeek se une para la temporada 2027. El equipo buscará una invitación comodín para el Tour de Francia el próximo año, después de hacer su debut en el Gran Tour en el Giro de Italia de este año.

El holandés de 50 años trabajó anteriormente en Sunweb, SEG Racing Academy, Intermarché-Wanty y, durante la mitad de la temporada 2026, Lotto-Intermarché.

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