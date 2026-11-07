Unibet Rose Rockets ha dado la bienvenida a bordo a un nuevo director de carreras: Aike Visbeek se une para la temporada 2027. El equipo buscará una invitación comodín para el Tour de Francia el próximo año, después de hacer su debut en el Gran Tour en el Giro de Italia de este año.
El holandés de 50 años trabajó anteriormente en Sunweb, SEG Racing Academy, Intermarché-Wanty y, durante la mitad de la temporada 2026, Lotto-Intermarché.
Sorprendentemente dejó Lotto a finales de junio, queriendo pasar tiempo con su familia tras la muerte de su suegro. Ahora se encamina a un nuevo comienzo la próxima temporada con el ProTeam holandés.
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“Lo que me atrajo de los Rockets es que es un equipo que todavía se está construyendo y tiene una clara ambición de seguir avanzando”, dijo Visbeek al firmar con su nuevo equipo.
“He tenido la suerte de trabajar en proyectos similares antes, donde realmente tienes la oportunidad de desarrollar algo juntos”.
Visbeek tiene más de una década de experiencia en diversos roles en varios equipos, y su período más largo fue en Sunweb entre 2013 y 2019. En Lotto, trabajó como director de desempeño.
El director deportivo de Unibet Rose Rockets, Eelco Meenhorst, dijo que Visbeek tiene “un historial impresionante en el desarrollo de equipos y la mejora del rendimiento al más alto nivel”.
“Su conocimiento, visión estratégica y experiencia serán extremadamente valiosos a medida que continuamos fortaleciendo nuestro desempeño”, agregó.
Unibet presentará un equipo muy similar para 2027, con solo Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy) confirmado en la lista entrante hasta la fecha. Nombres importantes como Dylan Groenewegen, Wout Poels y Lukáš Kubiš permanecen a bordo, mientras que varios otros corredores, incluidos Clément Venturini, Odd Christian Eiking y Victor Lafay, se marchan.
La incorporación de Visbeek no es el único cambio detrás de escena del equipo esta temporada baja. Bas Tietema, cofundador y principal 'face' de Unibet, se aleja del ámbito deportivo para centrarse “aún más en posicionar lo mejor posible al equipo”, incluidas las tareas mediáticas y comerciales, informó WielerFlits.
“El hecho de que (Visbeek) haya decidido unirse a nosotros dice mucho de lo lejos que hemos llegado como organización, pero aún más de hacia dónde creemos que podemos llegar”, afirmó Tietema.
“Ya hemos dado algunos pasos increíbles, pero estamos lejos de haber terminado”.
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