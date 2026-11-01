La empresa con sede en California toma medidas claras para captar más participación de mercado


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A medida que la temporada de entrenadores de interior comienza a cobrar impulso más rápido que un avatar deslizándose por una montaña virtual, las actualizaciones de productos y los nuevos lanzamientos son cada vez más numerosos.

MyWhoosh vino con persecuciones de zombies, Tacx lanzó el entrenador inteligente Nera y Zwift adelantó algunas rutas más de California, pero el anuncio de hoy seguramente cambiará las cosas de manera buena y adecuada.

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