La empresa con sede en California toma medidas claras para captar más participación de mercado

A medida que la temporada de entrenadores de interior comienza a cobrar impulso más rápido que un avatar deslizándose por una montaña virtual, las actualizaciones de productos y los nuevos lanzamientos son cada vez más numerosos.

MyWhoosh vino con persecuciones de zombies, Tacx lanzó el entrenador inteligente Nera y Zwift adelantó algunas rutas más de California, pero el anuncio de hoy seguramente cambiará las cosas de manera buena y adecuada.

Viene en forma de Zwift Plus, un nuevo nivel de suscripción premium de mayor precio que, ciertamente a primera vista, parece tomar prestadas características de varios de sus competidores, sin duda cerrando la brecha de características en un intento por capturar una mayor participación del mercado.

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La primera parte es la integración del entrenamiento adaptativo y una inteligencia artificial 'Zwift Coach' que puede ayudarte a marcar un objetivo, analizar los entrenamientos y adaptarte a medida que pasa el tiempo en función del progreso.

La segunda parte es la revelación de nuevas rutas basadas en video del mundo real, a diferencia de los mundos virtuales (o recreaciones digitales de los mismos) con los que Zwift se ha comprometido y en los que ha confiado hasta ahora.

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Entrenamiento adaptativo y Zwift Coach

IA es la palabra de moda del año, y no sorprende ver que Zwift, cuya sede se encuentra a tiro de piedra de Silicon Valley, se apoye en esta tecnología.

Zwift dice que existe una fuerte correlación entre la consistencia y la mejora de la condición física, incluidas tres afirmaciones principales:

Quienes viajan dos veces por semana están 2,8 veces más en forma que quienes viajan una vez cada dos semanas. Aquellos con una racha de 12 semanas ven un aumento de hasta un 12% en su FTP. Los ciclistas con un plan de entrenamiento ven crecer su FTP en un 4,15%, frente al 1,97% de los que no lo tienen.

El Zwift Coach, por lo tanto, tiene como objetivo lograr que más personas sigan un plan y viajen de manera consistente, estableciendo un plan que se alinee con los objetivos establecidos desde el principio y luego “se adapte a la vida” en tiempo real, a medida que las sesiones se completan, fallan o se saltan.





La integración de video es la segunda actualización importante exclusiva para los suscriptores Plus y, a pesar de que algunos de los competidores de Zwift (y de hecho su nueva subsidiaria, Rouvy) ofrecen imágenes filmadas por los usuarios, Zwift utilizará imágenes obtenidas exclusivamente por un equipo interno de camarógrafos.

La función se lanzará con 21 rutas en los siguientes destinos:

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Los Alpes franceses: Col du Galibier, Cime de la Bonnette Mallorca: Sa Calobra, Coll de Femenia Tenerife: Meseta del Teide Cabo Occidental: Pico Chapman, Bains Kloof Islas Lofoten: la carretera del sol de medianoche Sur de Utah: The Hogsback, Arches NP Las Tierras Altas de Escocia: Glen Etive

Las rutas incluirán pancartas de línea de meta creadas digitalmente y dirigibles en el cielo, brindando un toque del juego familiar de Zwift a los usuarios, pero en última instancia traerán más destinos al mundo de Zwift.





Precios

El nuevo nivel de suscripción tendrá un precio de £ 9 / € 10 / $ 10 / AU $ 15 sobre el precio actual, lo que significa que una suscripción mensual costará £ 26,99 / € 29,99 / $ 29,99 / AU $ 44,99.

Las suscripciones anuales permiten a los usuarios obtener 12 meses por (casi) el precio de 10. Se cobran £ 269,99 / $ 299,99 / € 299,99 / $ 449,99.

El nivel Zwift existente todavía está disponible y los precios permanecen sin cambios.

A continuación se describe una tabla completa de los precios mensuales y anuales para ambos niveles de suscripción de Zwift, en diez monedas diferentes.