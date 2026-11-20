La carrera profesional aprovecha la participación masiva del Gran Fondo “porque el costo solo de la carrera profesional sería de un millón de dólares”, dice el CEO de GFNY

El Gran Premio New York City (GP NYC) regresa como una carrera de un día UCI en 2027, ya que los organizadores confirmaron que ahora hay una cuarta edición en el calendario internacional para el domingo 16 de mayo.

La carrera masculina clasificada en el puesto 1.2 espera atraer a un campo más sólido de equipos norteamericanos e internacionales, ya que ya no es una carrera UCI aislada, ya que el evento 1.2 de Battenkill el 22 de mayo en Cambridge, Nueva York, hace que el par de carreras en ruta sean atractivas como una doble carrera, separadas geográficamente por menos de 200 millas.

Los equipos profesionales del GP NYC comenzarán aproximadamente 10 minutos antes que miles de aficionados en la Gran Fondo New York (GFNY) en el puente George Washington, compartiendo un circuito de 85 millas (137 km) a lo largo del río Hudson, a través de las ciudades y la pintoresca campiña del condado de Bergen, Nueva Jersey, y el condado de Rockland, Nueva York.

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Es la GFNY, que es la parada insignia de la Serie Mundial GFNY de participación masiva con eventos en una docena de países, la que proporciona la infraestructura para que se lleve a cabo la carrera profesional.

“La carrera profesional sólo se celebra gracias a la Gran Fondo. Tenemos 3.000 corredores, por lo que es un día muy ocupado”, dijo el director general de GFNY, Uli Fluhme. ciclismonoticias.

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“Sin la estructura de la Gran Fondo y los cierres de carreteras para los miles de corredores, no habría una carrera profesional porque el costo de la carrera profesional por sí sola sería de un millón de dólares. Es factible porque hay miles de corredores pagando por la carrera.

“Así que todos esos cierres de carreteras y lo que les decimos a los gobiernos locales y a la policía es básicamente lo mismo. No les importa la carrera profesional, sólo camisetas más coloridas, 10 minutos por delante de los aficionados”.

Tanto GP NYC como Battenkill, así como algunos otros eventos estadounidenses, incluyen carreras de aficionados en los mismos recorridos el mismo día, lo que al director del evento del norte del estado de Nueva York le parece un gran modelo para el ciclismo.

“Estamos muy contentos de volver al calendario de la UCI, especialmente con el prestigioso GFNY y el Gran Premio sólo 6 días antes y a un corto trayecto en coche hacia el norte, hasta Battenkill, desde la ciudad de Nueva York. Es una oportunidad fantástica para que las carreras ciclistas en el noreste muestren los paisajes que representan ambos eventos: la magnificencia de la ciudad de Nueva York y el terreno rural del valle de Battenkill en el norte del estado de Nueva York”, dijo Dieter Drake, presidente de Anthem Sports, que opera Battenkill. ciclismonoticias.

Tener el GP NYC en el calendario internacional eleva a cinco el número de eventos de ruta UCI para hombres en los EE. UU. en 2027, y los USPro Road Nationals a mediados de junio brindarán una oportunidad adicional para obtener puntos UCI. Para las mujeres, sin embargo, sólo hay tres eventos con puntos UCI: Tour of the Gila, USPro Nationals y Philadelphia Cycling Classic p/b AmeriGas. Tanto Battenkill como Amazon Armed Forces Cycling Classic ofrecen premios y categorías femeninas autorizadas por USA Cycling.

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“Por supuesto, también nos encantaría tener una carrera profesional femenina. Se lo hemos puesto a disposición de los patrocinadores”, explicó Fluhme. Dijo que la cuestión era hacer que la carrera femenina fuera segura y asequible.

“Si metiéramos a las mujeres en esto, tendríamos que comenzar una hora antes que los hombres, lo que significa una extensión de una hora de los cierres. Podríamos comenzar justo después de los hombres o juntos; entonces necesitaríamos dejar un intervalo de una hora para los aficionados.

“Así que calculamos el coste adicional de la carrera profesional femenina en 100.000 dólares. No hemos superado ese obstáculo financiero para llevarla a cabo”.

La presentación oficial del equipo para la carrera profesional masculina se llevará a cabo el segundo día de la NYC Bike Expo, del 14 al 15 de mayo, que se llevará a cabo en el GFNY Festival Village en Fort Lee, Nueva Jersey, donde se encuentran las líneas de meta el domingo. En las próximas semanas se realizarán confirmaciones de equipos profesionales y más actividades de fin de semana de carreras.

“Este es un proyecto apasionante. Simplemente cuesta dinero en este momento. Pero ya sabes, soy un ciclista de toda la vida, un corredor de bicicletas; me encanta el ciclismo profesional, por eso hacemos esto. Y creo en ello. Creo en el concepto de integrar los dos, la Gran Fondo, junto con la carrera profesional porque los ciclistas de la Gran Fondo son los fanáticos de este deporte”.