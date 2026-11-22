Carrera de seis días entre Medellín y Alto la Unión se disputará del 26 al 31 de enero

El Tour Colombia de principios de temporada regresa al calendario en 2027, y la quinta edición de la carrera se realizará del 26 al 31 de enero.

La carrera fue fundada en 2018 como Colombia Oro y Paz y ha realizado ediciones en 2019, 2020 y 2024. Fue cancelada tanto en 2025 como en 2026 debido a dificultades financieras.

Sin embargo, volverá la próxima temporada y su regreso se anunció en septiembre. La semana pasada, la carrera se dio a conocer en una presentación en Medellín a la que asistieron los ex ganadores Egan Bernal y Sergio Higuita, así como una serie de otras estrellas del ciclismo colombiano, entre ellas Santiago Buitrago, Fernando Gaviria, Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

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Esta semana se dio a conocer el recorrido de la carrera clasificada 2.1 y también se anunciaron los primeros equipos confirmados para participar.

salida colombiana Revista Mundo Ciclista ha revelado que participarán los equipos WorldTour Netcompany Ineos y EF Education-EasyPost. Es probable, entonces, que corran Bernal, Harold Tejada, Iván Sosa y Juan Felipe Rodríguez.

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El equipo estadounidense Modern Adventure Pro Cycling también estará en la línea de salida, al igual que los equipos continentales colombianos NU Colombia (el equipo del campeón de 2024 Rodrigo Contreras), Medellín-EPM (con Óscar Sevilla), GW Sportfitness, Sistecrédito y Orgullo Paisa.

Revista Mundo Ciclista informa que NSN, Movistar y Caja Rural-Seguros RGA también podrían estar en la salida.

En la edición más reciente, en 2024, Contreras se llevó la victoria general por seis segundos sobre Richard Carapaz, que entonces competía para EF, en el que también participaron Mark Cavendish, Nairo Quintana y Alexey Lutsenko.

Aquellos que compitan se enfrentarán a una carrera de seis días desde Medellín hasta la meta final en la cima del Alto de Palmas. La ruta de 904,2 kilómetros se limitará a la región de Antioquia, y las etapas más difíciles se producirán en los dos últimos días de la carrera, incluido un final de penúltima etapa en la cima del Alto la Unión.

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