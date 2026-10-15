El ciclista Guarischi fue relegado de la etapa del Eneco Tour después de quejas de Kool, quien aseguraba haber sido empujado intencionalmente hacia las barreras. La polémica surgió tras un sprint donde se disputaba la victoria. La acción fue sancionada por los jueces, lo que provocó la descalificación de Guarischi. La situación generó un debate en torno a la ética en el ciclismo y la importancia de mantener la integridad durante las competencias. Sin embargo, no se han revelado más detalles sobre el incidente..