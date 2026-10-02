El ciclista esloveno Luka Mezgec ha anunciado su nuevo papel en un equipo de la categoría WorldTour tras su retiro. Mezgec, un especialista en sprints, ha revelado que formará parte de un equipo de renombre a nivel mundial, aunque no se han dado detalles específicos sobre qué equipo será.

El anuncio de Mezgec ha generado gran expectación en el mundo del ciclismo, ya que es conocido por su habilidad en las llegadas masivas y su capacidad para trabajar en equipo. Su experiencia y talento seguramente serán un gran aporte para su nuevo equipo.

Mezgec se despide de su carrera como ciclista profesional con un historial destacado, habiendo logrado importantes victorias a lo largo de los años. Su transición hacia este nuevo rol dentro de un equipo de la máxima categoría del ciclismo mundial marca el inicio de una nueva etapa en su carrera deportiva.

Los detalles sobre cuál será el equipo al que se unirá Mezgec aún no han sido revelados, pero se espera que pronto se conozca más información al respecto. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores y colegas en el mundo del ciclismo, que esperan verlo triunfar en esta nueva etapa de su carrera..