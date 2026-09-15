La ausencia de Pogačar deja a Eslovenia con nuevas opciones en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta.

La ausencia de Tadej Pogačar en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta ha dejado a Eslovenia con nuevas opciones. El joven ciclista esloveno, que recientemente ganó el Tour de Francia, no estará presente en la competición, lo que significa que su país tendrá que buscar otros corredores para liderar su equipo.

La ausencia de Pogačar puede ser una oportunidad para otros ciclistas eslovenos, quienes tendrán la oportunidad de demostrar su valía en el escenario internacional. A pesar de la falta de su corredor estrella, Eslovenia sigue siendo un contendiente fuerte en la competición, con un equipo sólido y bien preparado.

Los eslovenos buscarán aprovechar al máximo esta oportunidad y demostrar que son una potencia emergente en el mundo del ciclismo. A pesar de la ausencia de Pogačar, Eslovenia está lista para competir y luchar por los primeros puestos en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta..