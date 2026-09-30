El equipo Tudor se refuerza con las contrataciones de Kaden Groves y Nico Denz en los movimientos más recientes del mercado de ciclismo.

El equipo Tudor ha fortalecido su plantilla con las incorporaciones de Kaden Groves y Nico Denz en las últimas operaciones del mercado de fichajes. Estos nuevos fichajes se suman a la estrategia del equipo para reforzar su presencia en la competición y aumentar sus posibilidades de éxito en la próxima temporada.

Kaden Groves es un talentoso ciclista con un gran potencial, que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones en competiciones de alto nivel. Por su parte, Nico Denz aportará experiencia y solidez al equipo, lo que sin duda será de gran ayuda para afrontar los retos que se presenten en las próximas carreras.

Con estas dos nuevas incorporaciones, el equipo Tudor espera aumentar su nivel competitivo y consolidarse como uno de los equipos referentes en el mundo del ciclismo. Sin duda, estos fichajes son un paso importante en la búsqueda de alcanzar los objetivos deportivos marcados por la dirección del equipo..