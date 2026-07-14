El esloveno Tadej Pogačar arrasó a sus rivales con una impresionante actuación en solitario durante la etapa 10 del Tour de Francia, aumentando aún más su ventaja al cruzar la meta en primer lugar. Pogačar demostró su superioridad en la montaña al ganar la etapa y sumar más tiempo a su ventaja en la clasificación general.

El ciclista esloveno se destacó en una etapa con un exigente recorrido de montaña, donde logró despegarse de sus competidores y llegar en solitario a la meta. Con esta victoria, Pogačar consolida su liderato en la general y se distancia aún más de sus rivales en la lucha por el maillot amarillo.

El Tour de Francia continúa mostrando la fortaleza y determinación de Tadej Pogačar, quien se consolida como uno de los grandes favoritos para llevarse la victoria final en esta edición de la prestigiosa carrera ciclista..