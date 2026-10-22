El líder de Red Bull, Florian Lipowitz, está considerando un cambio de enfoque de cara a su segunda temporada junto a Remco Evenepoel. Lipowitz está evaluando diferentes estrategias para lograr un mejor rendimiento en la próxima temporada. Esta decisión es crucial para el equipo Red Bull, ya que buscan consolidarse como uno de los líderes en el mundo de las carreras ciclistas. Lipowitz y Evenepoel trabajarán juntos para mejorar su desempeño y alcanzar los objetivos planteados para la próxima temporada. Su determinación y dedicación los posicionan como un equipo a tener en cuenta en las competencias ciclistas futuras..