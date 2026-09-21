En el Campeonato Mundial de Carretera, Felicity Wilson-Haffenden experimentó una transformación asombrosa en la última subida contrarreloj individual de este año, llevándose la medalla de oro en la categoría de mujeres menores de 23 años. La ciclista británica pasó de “explotar espectacularmente” a “soñar con un arcoíris en la cima”, logrando así un impresionante resultado en esta competencia.

Wilson-Haffenden demostró su fortaleza y determinación al alcanzar el primer lugar en esta exigente prueba, superando a sus rivales con su desempeño sobresaliente en la contrarreloj. Su hazaña en la última etapa del evento en la categoría sub-23 femenina la catapultó a lo más alto del podio y le otorgó el codiciado título mundial en esta disciplina.

La ciclista británica mostró un rendimiento excepcional en la subida final de la contrarreloj individual, demostrando su talento y habilidades en esta modalidad. Su victoria fue el resultado de un trabajo arduo y dedicación, que la llevaron a conquistar el oro en el Campeonato Mundial de Carretera.

Con este triunfo, Felicity Wilson-Haffenden se consagra como una de las nuevas promesas del ciclismo femenino y deja una marca imborrable en la competencia internacional. Su actuación en la contrarreloj individual demuestra su talento y potencial en esta disciplina, consolidándola como una atleta destacada en el mundo del ciclismo de ruta..