Los ciclistas Martin Vidaurre y Martina Berta ganan la penúltima ronda del Campeonato Mundial de Mountain Bike de Cross-Country en Soldier Hollow. La competencia fue intensa y ambos demostraron un excelente rendimiento en la pista. Vidaurre logró imponerse en la categoría masculina, mientras que Berta se destacó en la femenina.

Este resultado los posiciona como favoritos para la próxima y última ronda del campeonato, donde buscarán cerrar con broche de oro una temporada exitosa. Ambos atletas demostraron su talento y dedicación en cada curva y obstáculo del circuito, dejando claro que son dignos representantes del ciclismo de montaña a nivel mundial. Sin duda, este triunfo es un gran logro en sus carreras y demuestra su constante progreso en el deporte. ¡Felicidades a Martin Vidaurre y Martina Berta por esta impresionante victoria en Soldier Hollow!.