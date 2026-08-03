Kasia Niewiadoma-Phinney aspira a minimizar la pérdida de tiempo en la contrarreloj del Tour de Francia Femmes

La corredora Kasia Niewiadoma-Phinney se está preparando para la contrarreloj del Tour de Francia Femmes con el objetivo de minimizar la pérdida de tiempo. Consciente de la importancia de esta etapa en la competencia, Niewiadoma-Phinney está trabajando arduamente para maximizar su rendimiento y mantenerse en la lucha por la victoria.

La contrarreloj es una de las etapas más exigentes y determinantes en una competencia de ciclismo, ya que requiere un gran esfuerzo físico y mental por parte de los corredores. Niewiadoma-Phinney es consciente de la importancia de esta etapa y está enfocada en mejorar su rendimiento para poder recortar tiempo a sus rivales.

Con una mentalidad competitiva y un duro entrenamiento, Kasia Niewiadoma-Phinney está lista para enfrentar el desafío de la contrarreloj en el Tour de Francia Femmes. Su determinación y dedicación la posicionan como una de las favoritas para esta etapa, demostrando su compromiso con la excelencia y su ambición por alcanzar la gloria en esta prestigiosa competencia..