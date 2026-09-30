El ciclista portugués João Almeida sigue sin respuestas mientras espera darle la vuelta a una temporada terrible en la que ha tenido mala suerte. En una reciente entrevista, Almeida expresó que simplemente ha tenido mala suerte en esta temporada y está buscando revertir su situación.

A lo largo de la temporada, Almeida ha luchado por mantenerse en buena forma y no ha logrado obtener los resultados deseados en las competencias en las que ha participado. A pesar de sus esfuerzos, ha sido incapaz de alcanzar el nivel de éxito que ha tenido en temporadas anteriores.

Durante la entrevista, Almeida expresó su frustración por la mala racha que ha experimentado y su deseo de encontrar una solución para mejorar su desempeño en las próximas competencias. A pesar de todo, se mantiene optimista y confía en que podrá darle la vuelta a la situación.

Aunque Almeida no ha tenido éxito hasta el momento, sigue trabajando duro y buscando formas de mejorar. Con determinación y perseverancia, espera poder superar esta mala racha y volver a la senda del éxito en su carrera como ciclista profesional..