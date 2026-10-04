El ciclista Remco Evenepoel ha decidido no participar en el Campeonato Europeo de contrarreloj para concentrarse en el próximo domingo en Il Lombardia. Esta decisión ha sido tomada por el joven ciclista Belga para enfocarse en la importante competencia en Italia. Evenepoel ha optado por no competir en la contrarreloj de los campeonatos europeos y dedicar toda su energía y preparación para el exigente Il Lombardia. Será interesante ver cómo esta decisión afecta su rendimiento en la competencia del próximo domingo..