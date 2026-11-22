Una joven empresa australiana firma una asociación plurianual en todas las carreras RCS

La empresa australiana de equipamiento ciclista MAAP promete una llamativa renovación de las camisetas de los líderes del Giro de Italia después de acordar una asociación de varios años con los organizadores RCS para proporcionar indumentaria en toda su gama de carreras.

Además del Giro de Italia masculino y femenino, el acuerdo también permitirá que la marca proporcione camisetas para otras carreras por etapas italianas de RCS, incluidas Tirreno Adriatico y el Giro Next Gen.

También habrá camisetas para eventos de un día como Milán-San Remo, Strade Bianche e Il Lombardia, aunque no se usarán en la carrera ni se entregarán a los ganadores.

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MAAP, que se fundó apenas en 2014, ingresó por primera vez al pelotón profesional europeo en 2024, produciendo un diseño llamativo para el equipo continental femenino Lifeplus-Wahoo, antes de ir más allá con los actuales uniformes morados de los equipos Jayco-AlUla y Liv-AlUla Jayco.

Para continuar con esa línea llamativa, MAAP promete “una nueva y audaz era visual para las Grandes Vueltas más bellas”.

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ciclismonoticias entiende que el nuevo diseño del maillot rosa para el Giro de Italia masculino y femenino supondrá un cambio significativo con respecto al anterior maglia rosa, producido por Castelli, aunque no se revelará hasta algún momento del Año Nuevo.

“La asociación busca unir las profundas tradiciones de las carreras europeas con la cultura contemporánea a través del rendimiento y el diseño”, afirma el comunicado de prensa de MAAP.

“Al aportar una perspectiva progresista a algunos de los símbolos más emblemáticos del ciclismo, MAAP honrará la herencia de estos eventos y al mismo tiempo desafiará las convenciones a través de un nuevo enfoque de la indumentaria técnica y la expresión visual”.

Un aumento notable para MAAP





Ha sido un ascenso notable para MAAP, que se fundó en 2014 en la ciudad australiana de Melbourne y siempre ha producido kits que se ven un poco diferentes a los de otras compañías. Su primera asociación con el equipo fue para el equipo continental australiano State of the Matter, antes de asociarse con Trinity Racing en 2019.

“Desde el principio, nos propusimos fabricar la mejor ropa ciclista del mundo, combinada con un lenguaje de diseño que ilumine el deporte”, dijo el fundador de la empresa, Jarrad Smith.

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“El Giro de Italia ha dado forma al rendimiento y la estética del ciclismo durante más de un siglo, y ocupa un lugar especial en mi corazón. Es la carrera que me llevó al ciclismo de ruta. Entrar en esa historia viva y ayudar a progresar en la Maglia Rosa y en algunas de las carreras más históricas del ciclismo es un hito definitorio y un privilegio. También es una declaración de nuestro respeto por la historia del deporte y nuestra pasión por hacia dónde puede llegar”.

El CEO y director general de RCS Sports and Events, Paolo Bellino, afirmó: “MAAP es una empresa joven y ambiciosa, se destaca por el uso de materiales tecnológicamente avanzados y su fuerte identidad de diseño. Estamos seguros de que las nuevas camisetas, que se darán a conocer próximamente, generarán un gran interés entre todos los aficionados al ciclismo, y en particular entre las generaciones más jóvenes.

“Esperamos que esta asociación con MAAP nos lleve a una nueva era, una que sea aún más moderna e innovadora, sin dejar de respetar la gran tradición del Giro de Italia y nuestras carreras”.

El acuerdo llega inmediatamente después del acuerdo de asociación y patrocinio de Castelli con ASO para proporcionar camisetas de líder para el Tour de Francia, el Tour de Francia femenino y sus otras carreras, incluida la Vuelta a España masculina y femenina, aunque se cree que el elemento de patrocinio del acuerdo de MAAP está ausente.

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